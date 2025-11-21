＜速報＞きょう女王決定の可能性も 佐久間朱莉がバーディ発進で単独首位浮上
＜大王製紙エリエールレディス 2日目◇21日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞国内女子ツアーは第2ラウンドが行われている。
初日を6アンダーの首位で滑り出した佐久間朱莉が、西村優菜とともに午前10時30分に1番からスタートした。メルセデス・ランキング2位の神谷そらが優勝を逃すと、佐久間の女王戴冠が確定。神谷は初日を3オーバー・74位タイで終えており、もし予選通過を逃した場合、きょうにも新たな女王が誕生することになる。1番はバーディとし、トータル7アンダーで単独首位に躍り出た。初優勝からの2週連続Vを目指す脇元華と、逆転シード入りを狙うメルセデス・ランキング60位の笠りつ子がトータル6アンダーの2位タイに続く。トータル5アンダーに高野愛姫がつけている。初日を3アンダー・13位タイで終えた原英莉花も午前10時20分に1番からプレーを開始。スタートはバーディで滑り出した。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
