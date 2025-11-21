＜速報＞ダンロップフェニックスの2日目スタート 松山英樹はバーディ発進、石川遼は4位でプレー中
＜ダンロップフェニックス 2日目◇21日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。今季日本ツアー初出場で、2014年大会覇者の松山英樹は午前10時20分に1番（パー4）からスタート。2オン1パットのバーディで滑り出し、現在はトータル1アンダーの17位タイにつけている。
【写真】すっごくいい笑顔の松山英樹
トータル6アンダー・単独首位にツアー初優勝を狙う25歳・前田光史朗。トータル4アンダー・2位タイに下家秀琉と大槻智春が続いている。トータル3アンダー・4位タイにＨ・Ｗ・リュー（韓国）、堀川未来夢、石川遼、生源寺龍憲、塚田ようすけ。トータル2アンダー・9位タイに2019年覇者の今平周吾、ニック・ダンラップ（米国）らがいる。現在賞金ランキング1位の金子駆大はトータル3オーバー・56位タイ。プロ2戦目の中野麟太朗はトータル2オーバー・47位タイでプレー中だ。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
