サッカー日本代表は１８日にボリビア代表を３−０で下し、２０２５年の代表活動を３連勝で締めた。１２月５日（日本時間６日）には米ワシントンでＷ杯北中米大会（２０２６年６月１１日開幕）の組み合わせ抽選が行われるなど、本大会開幕の瞬間が刻々と迫っている。それでも、森保一監督（５７）は「Ｗ杯直前まで（メンバーは）固まらない」と、来年６月まで激しい競争が続くことを示唆。１１月の活動に招集されたメンバーの半数以上が“当落線上”といっても大げさでないような、サバイバルが繰り広げられている。

現状のベストメンバーで挑んだ１４日のガーナ戦。名を連ねた１１人のうち７人が、日本史上最速でＷ杯出場を決めた３月の最終予選バーレーン戦と異なる選手だった。ケガの影響で１０月の代表活動は不参加だった主将のＭＦ遠藤航（リバプール）、ＤＦ板倉滉（アヤックス）はベンチスタート。“聖域”はない。そんな指揮官のメッセージが込められているように感じた。

２人とも最終予選では絶対的なレギュラーだった。その２人を追い越す勢いでアピールしたのが、ＭＦ佐野海舟（マインツ）、ＤＦ鈴木淳之介（コペンハーゲン）、渡辺剛（フェイエノールト）。１０月のブラジル戦で歴史的初勝利に貢献するなど、存在感は日に日に高まっている。

特に鈴木淳は、代表キャップ数が４のみ。Ｗ杯出場を決めた約８カ月前は海外挑戦前で、Ａ代表に招集すらされておらず、驚異の出世スピードだ。逆に言えば、Ｗ杯開幕まで約７カ月前の今から、“新顔”が入り込む余地もゼロではないという裏付けになる。

本来、森保監督は９月の米国遠征からチームを固める方針だったという。だが、ＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）、ＤＦ高井幸大（トットナム）ら主力ＤＦ陣にケガ人が続出したことを受けて「一気に切り替えた」と新戦力の発掘に着手。その結果、鈴木淳らが台頭。まさに“けがの功名”で、指揮官が目指す２〜３チーム分の選手層に近づいた。

熾烈（しれつ）なボランチ争いをけん引する佐野は「常連っていう感覚は全くない。当落線上にいると思っている」と話す。遠藤も「スタメンは譲るとか（ない）。負けん気は出していく」とギラギラだ。３月以降、代表活動から遠ざかっているＭＦ守田英正（スポルティング）も危機感を持っているだろう。

「最後にコンディションのいい選手を選んで、Ｗ杯直前に一気に固めていく」と、森保監督は限界まで見極めるつもりだ。滑り込みでの“サプライズ招集”を狙う選手も競争を活性化させる。

ケガで２カ月続けて代表招集外だったＭＦ三笘薫（ブライトン）、指揮官が「間に合うと思っている」と期待するＤＦ冨安健洋（無所属）らを含め、優勝を目指すＷ杯のメンバー入りは狭き門だ。約半年後のメンバー発表で、多くの“サプライズ落選”があっても不思議ではない。（デイリースポーツ・松田和城）