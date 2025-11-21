名ベーシスト、マニさん死去 ザ・ストーン・ローゼズやプライマル・スクリームを支える
ザ・ストーン・ローゼズおよびプライマル・スクリームのベーシストとして知られるマニさんが死去したことが、ザ・ストーン・ローゼズの公式Xで発表された。享年63。死因については公表されていない。
【写真】マニさんの写真とザ・ストーン・ローゼズからの追悼コメント
バンドはXにて「私たちの素晴らしい兄弟マニの冥福を祈ります。これ以上望めないほど素晴らしいベーシストであり、友人でした」と追悼した。
ザ・ストーン・ローゼズのボーカル、イアン・ブラウンは「REST IN PEACE MANI X」と追悼。オアシスのリアム・ギャラガーも「マニの訃報を聞き、ショックを受けてものすごく打ちひしがれている。俺のヒーローよ安らかに」と追悼している。
マニさんは、卓越した演奏力を誇るベーシストとして、ザ・ストーン・ローゼズやプライマル・スクリームのサウンドを支えた。2023年には妻・イメルダさんを亡くしていた。
