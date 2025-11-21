擬似ギャンブル

11月3日、さいたまスーパーアリーナで霜降り明星・粗品、シモリュウの前田龍二とシモタ、ダブルヒガシ・大東翔生が出演するライブ「チンチロ」が開催された。【ラリー遠田／お笑い評論家】

＊＊＊

【写真】粗品らが「めちゃくちゃ上手いな」と絶賛する若手実力派コンビ

「チンチロ」は、「ギャンブル四兄弟」と呼ばれる4人が「ソシー」という架空のチップを使ってサイコロの出目で争う擬似ギャンブルを行う企画である。粗品のYouTubeチャンネルの人気企画として多くの人に愛されている。これまでにも日本武道館と横浜アリーナでライブを行ってきたが、今回は過去最大の規模だった。

さいたまスーパーアリーナに3万人の観衆が集まり、サイコロを振る芸人たちに熱狂する。一見すると信じがたい光景だが、これは実際に起きた現実である。YouTubeから始まったちょっとしたゲーム的な企画が、なぜここまで多くの人々を魅了する巨大コンテンツへと成長したのか。

粗品

チンチロという遊び自体のルールは極めてシンプルである。どんぶりの中にサイコロを3つ振り、出目の組み合わせで勝敗を決める。特別な技術も知識も必要ないので、誰もが平等に参加でき、誰もが結果に一喜一憂できる。この「わかりやすさ」と「平等性」がチンチロの魅力だ。複雑化する現代のエンターテインメントにおいて、観客全員が同じ視点で楽しめるコンテンツは意外なほど少ない。チンチロは、幼児から高齢者まで誰が見ても理解できる普遍性を持っている。

YouTubeでの初期の動画では、粗品と芸人仲間たちが会議室のような場所でサイコロを振っていた。カメラワークも編集も最小限で、その素朴さが視聴者に親近感を与えた。芸人たちの素の反応、勝負に対する真剣さと悔しさ、勝ったときの純粋な喜び。これらがフィルターを通さず伝わってくることで、視聴者は「友達の家でゲームを見ているような感覚」を味わえた。テレビの作り込まれたバラエティとは異なる生々しい臨場感がそこにはあった。

出目に本気で熱狂

粗品はギャンブルをエンタメとして成立させる天才であり、「運に振り回される自分」を商品化することができる稀有な芸人である。彼は競馬で大金を失い、巨額の借金を抱える自分のことをYouTubeでもたびたびネタにしている。

そんな彼がチンチロでサイコロを振る瞬間の緊張感は、競馬などの実際のギャンブルをやっているときに近い。金銭を賭けているわけではないが、彼らの向き合い方は真剣そのものだ。お互いの出目に本気で熱狂して、本気で悔しがる。そこには筋書きのない熱い人間ドラマがある。

また、この企画が支持されている背景には、参加する芸人たちのキャラクターの魅力もある。それぞれがただゲームを楽しむだけではなく、芸人として現場を盛り上げて、見る人を楽しませる意欲に満ちている。真剣勝負の場でありながら、遊び心のあるエンタメ空間でもある。

現代のエンターテインメントは、しばしば過剰な演出や複雑な仕掛けで観客を驚かせようとする。しかしチンチロは、その真逆を行く。サイコロという最も原始的な道具を使い、ルールは誰でも理解できるほどシンプル。それでいて、人間の感情と運命の予測不能性が織りなすドラマは、どんな精巧な脚本よりも人を惹きつける。粗品は「面白さの本質は複雑ではなくシンプルなものである」ということを、この企画を通じて証明してみせた。

3万人という数字は、チンチロがスポーツ観戦に匹敵するような極上のエンターテインメントであるという証しだ。そこに集まった全員が同じものを見て、同じ感情を共有できる一体感。ライブ版の「チンチロ」が提供するのは、デジタル化が進む現代において失われつつある、集団で体験する生の興奮と感動なのである。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部