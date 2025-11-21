【前後編の後編/前編からの続き】

中国発のインターネット通販サイト「SHEIN（シーイン）」をご存じだろうか。フランス政府が違法商品の販売を問題視して、先日、同社に一時的な運営停止を命じたことが話題になっている。日本でも若者を中心に浸透する中国系ネット通販、その実態とは？

＊＊＊

【実際の写真】「ラブ・ドール」に「発がん性の下着」も… ウェブであり得ない商品が売られていた「SHEIN」の店舗

前編【「少女を模したラブ・ドールを違法販売」 大炎上の「SHEIN」パリ出店、32歳社長が語った思い 「多くの批判があるのは事実ですが…」】では、SHEINが急成長を続ける理由と、SHEINが出店する老舗百貨店「BHVマレ（ベー・アッシュ・ヴェー・マレ）」社長が語った炎上への思いについて報じた。

パリの老舗百貨店BHVにSHEINの実店舗がオープンする初日に長蛇の列

もっとも、ウリは「安さ」だけではない。「速さ」もずば抜けている。流行を取り入れた低価格の衣料品を、短いサイクルで大量に生産・販売するファストファッションの先駆けはスペインのZARAだが、

「ZARAでさえ、デザインから製造まで早くても2週間ほどかかります。しかし、SHEINはそうした工程をわずか3日でやってしまいます」

とは、イー・ロジットの創業者で戦略物流専門家の角井亮一氏だ。

「SHEINは中国国内の至近距離にあるアパレル製造工場群とリアルタイムで全製造過程を連携できるITシステムを構築しています。ZARAは生地を自社で裁断し、縫製工場に送って、完成品を戻して検品する物流システムが発生します。が、SHEINの場合は、生地を持ち、裁断・縫製を行う工場に発注するだけで商品を製造できるのです」

「世界中で訴訟を提起されている」

AI（人工知能）の活用にも積極的だという。

「AIがアパレル販売サイトの売れ行きや、SNS上でインフルエンサーが着ている服を分析。そのデータを基に流行をいち早く取り入れた服をすぐに製造・販売する。これが“ウルトラファストファッション”と呼ばれるゆえんです」（中国経済に詳しいジャーナリストで千葉大学客員教授の高口康太氏）

最新のテクノロジーで世界を席巻しているSHEINだが、そこには悪評もつきまとう。

「ネットで情報を集めて商品化する弊害で、しばしば特徴的な柄や形状まで完全に模倣してしまう。結果として、世界中で訴訟を提起されています」（同）

日本でも2023年12月、ユニクロがSHEINによる「ラウンドミニショルダーバッグ」の模倣品の販売を不正競争防止法違反だとして、関連企業3社を提訴し話題になった。訴訟は現在も係争中である。

子ども用衣類からホルムアルデヒド

一方、欧米各国が問題視しているのが労働問題だ。東京大学大学院総合文化研究科教授の阿古智子氏は広州市番禺（ばんぐう）区の「シーイン村」を調査した経験がある。そこに住む人々は、SHEINの下請けで生計を立てているという。

阿古氏が語る。

「番禺区で働いている人の多くは、農村部から出稼ぎに来た人たちです。彼らはおおむね、社会保障や労働保険といった制度の外に置かれています。そのため、病気や事故に遭っても労災の補償も受けられない人が少なくないのです」

さらに、肝心の商品の安全性にも疑いのまなざしが向けられている。

「韓国ではSHEINが扱う女性用の下着から基準値を超える発がん性物質の検出が報告されました。また、欧州では子ども用衣類からホルムアルデヒドが検出されたとの情報もあります」（国際部デスク）

まさに安かろう悪かろうの典型なのである。

「世界各国で悪評が立ったからか、SHEINは中国発の企業であると喧伝していません。21年に本社をシンガポールに移転させたのも、“中国隠し”の意図があったと指摘されています」（同）

先の高口氏が言う。

「ユニクロならば、すべて同社の品質管理基準で商品が管理されています。ところがSHEINはまさに玉石混淆です。ですから、利用に際しては健康被害が問題になるような、直接肌に着ける下着などは買わない、という考え方もあるでしょう」

激安だからといって、やみくもに飛びついたら大やけどしかねないのだ。

前編【「少女を模したラブ・ドールを違法販売」 大炎上の「SHEIN」パリ出店、32歳社長が語った思い 「多くの批判があるのは事実ですが…」】では、SHEINが急成長を続ける理由と、SHEINが出店する老舗百貨店「BHVマレ（ベー・アッシュ・ヴェー・マレ）」社長が語った炎上への思いについて報じている。

「週刊新潮」2025年11月20日号 掲載