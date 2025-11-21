【全2回（前編／後編）の前編】

中国発のインターネット通販サイト「SHEIN（シーイン）」をご存じだろうか。フランス政府が違法商品の販売を問題視して、先日、同社に一時的な運営停止を命じたことが話題になっている。日本でも若者を中心に浸透する中国系ネット通販、その実態とは？

【実際の写真】「ラブ・ドール」に「発がん性の下着」も… ウェブであり得ない商品が売られていた「SHEIN」の店舗

フランス・パリ4区はノートルダム大聖堂やポンピドゥー・センター（国立近代美術館）など、日本人にもなじみのある観光名所が集まるパリ市の中心地だ。その地が騒然とした雰囲気に包まれたのは、11月5日のことだった。パリ市庁舎の向かいに立つ、1860年創業の老舗百貨店「BHVマレ（ベー・アッシュ・ヴェー・マレ）」前の路上に数十名の活動家が参集。デパートの前に列をなす買い物客に「並んでいる人間は恥を知れ」とシュプレヒコールを上げたのである。

パリの老舗百貨店BHVにSHEINの実店舗がオープンする初日に長蛇の列

「騒動の原因は5日午後1時、BHVの6階にファストファッションブランドで中国系ネット通販大手SHEINの世界初となる実店舗がオープンしたことです」

とは、在仏国際ジャーナリストの広岡裕児氏だ。

「BHVは経営不振に陥り、2年前にSGM（ソシエテ・デ・グラン・マガザン）という不動産会社に経営が譲渡されています。そのSGMがBHV再建の切り札としてSHEINを誘致したのです。狙いは的中して、オープン当日は、数千人が長蛇の列を作りました。私が週末の日曜日に店を訪れた際も盛況で、入場制限がかかっていました」（同）

「少女を模したラブ・ドールが……」

だが、冒頭にも触れたとおり、反応は好意的なものばかりではなかった。活動家の一人が「ラブ・ドールを売っているSHEINは恥を知れ」と抗議。警察に連行される場面もあった。

「実際、SHEINのマーケットプレイスでは少女を模したラブ・ドールが違法販売されており、開店の2日前にはフランス当局が捜査を開始しています。それもあって、国内には出店を疑問視する向きも多いのです。捜査を受けて、政府はフランス向け販売サイトの一時的な運営停止の手続きに入りました」（広岡氏）

騒動の渦中にあるBHVの社長は、広岡氏の取材にこう答えた。

「ここはフランスですから、抗議活動が起こるのは珍しくないと考えています。多くの批判があるのは事実ですが、お客様にはご好評を頂いております。SHEINにとってフランスは世界最大級の市場の一つであり、国内には約2500万人の顧客がいます。BHVへの出店の成否は、1年後に判断すべきでしょう。最終的な評価を下すのは、消費者だと思います」

若者は「安くて最高」

フランスの有名ブランド「agnes b.（アニエスベー）」や「A.P.C.（アーペーセー）」がBHVからの撤退を表明するなど、大いに物議を醸しているSHEINはまだ誕生から20年に満たない新興ブランドだ。しかし、2024年には世界のアパレル市場でナイキ、アディダスに次ぐシェア3位に。ちなみにユニクロは6位である。日本での知名度は米国のネット通販大手アマゾンほど高くはないものの、若者の間ではすでに広く浸透しており、オンラインユーザー数は800万人を超えた。

そんな日本にも東京・原宿に常設店舗「SHEIN TOKYO」がある。ショールーム的な位置付けで商品の販売は行わないにもかかわらず、3年前のオープン時には100人を超える客が詰めかけたという。

店を訪れていた若者たちに聞くと、

「利用し始めたのは2年前かな。今も、月に1回くらい使っています。主に買うのはアクセサリー。シンプルなイヤリングなら、10セットで500円くらいのものがある。安くて最高」（都内在住10代女性）

「SHEINで服、アクセサリー、雑貨、化粧品を買っています。他の通販サイトに比べてもやっぱり安いですよね。最近買ったお気に入りの商品はピンクのスリッパで627円だった。SHEINが広まったのは自分が10代後半のころ。服が異常に安くて、Tシャツが300円とかで売っていて、まわりでは“革命”だと話題になっていた」（名古屋市在住20代女性）

Z世代に刺さる理由

ファッションジャーナリストの宮田理江氏が言う。

「いわゆるファストファッションの中でもSHEINの商品は特に価格が安いので、少ない出費で衣服を買い求めたい若年層には魅力的に映ります。また、膨大な商品が用意されていて選択肢が多いのも、選ばれる理由でしょう」

配送料の安さもメリットだという。

「SHEINの配送料は一律500円ですが、2000円以上の購入で無料になります。さらに定期的にプロモーションを仕掛けており、買い物に誘うマーケティングの仕組みも巧みです。割引クーポンを提供していて、お得感がある。スマートフォンを通じたプロモーションもZ世代に刺さっている。トレンドをつかんだタイムリーな商品投入にも定評があります」（同）

創業時のエピソード

中高年のあずかり知らぬうちに若者に定着したSHEINについて、元産経新聞中国総局記者でジャーナリストの福島香織氏が語る。

「創業は08年です。創業者の許仰天（クリス・シュー）は極度にメディアへの露出を嫌う人物でした。1984年、中国山東省の貧しい村の生まれで、苦学して大学に行き、卒業後、江蘇省南京市の貿易会社に入社したといわれています。そこで1年ほど修業してeコマース（電子商取引）のノウハウを覚えて独立し、同市でSHEINの前身となる会社を始めたのです」

創業時の有名なエピソードがある。中国製のウェディングドレスが米国では数倍の価格で売られているのを知り、中国で生産した商品を中国国内の価格のまま米国で展開するアイデアを思い付いたというものだ。

「SheInside（シーインサイド）というウェディングドレスを中心としたeコマースサイトがうまくいって、12年ごろから現在のような女性向けのアパレル全般に商品の幅を広げました」（同）

15年にサイト名をSHEINに変更。相前後して、本部をアパレルの下請け零細企業が集中する広東省広州市に移した。

「当初は卸売市場に並ぶ衣類を撮影し、サイトに掲載。注文が入ってから実際に商品を仕入れる手法で、売り上げを伸ばしていったという話です」（同）

驚異の廃棄率

転機は19年から3年間続いたコロナ禍だった。

「世界的に移動制限がかかり、実際に店舗を展開するアパレルブランドが軒並み苦しむ中、ネットショッピングに特化したSHEINの収益は増大していったのです」（福島氏）

こうして19年の31億ドル（約4900億円）から23年には325億ドル（約5.1兆円）へと、わずか4年で10倍を超える売上増を達成したのである。

中国経済に詳しいジャーナリストで千葉大学客員教授の高口康太氏が言う。

「SHEINは在庫ロスを少なくすることで価格を抑えるのに成功しました。廃棄率は3％。これは驚異的です。アパレル業界では廃棄率は30％から50％といわれていますから」

低価格の理由はほかにもあって、

「少額の輸入品への関税などを免除する『デミニミス・ルール』という制度を使って、輸出した商品にかかるはずの関税を抑える方式を編み出したのは画期的でした。ただし、米国をはじめ各国は同制度の廃止・見直しを進めています」（同）

