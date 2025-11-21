２１日に東京ドームで「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が開催され、巨人ＯＢでソフトバンク球団会長の王貞治氏が登壇、遺影を前にお別れの言葉を送った。

以下、王さんのあいさつ全文。

長嶋さん、お元気ですか。この言葉が不謹慎であることは十分承知しております。でも、この長嶋さんの笑顔を見て、他に言葉はありません、長い間一緒にプレーさせていただき、素晴らしい思い出をたくさんつくってくれました。長嶋さんと今日こういう形で、お別れするのは本当につらいことです。我々の心の中には明るい、太陽のような長嶋さんが生き続けれてくれると、そのように、確信しております。

昭和３３年に、巨人軍に入団して、１年目から、ホームラン王と打点王を取られて、ファンの期待に十分に応えられて、スターの座をしっかり、獲得してくれました。以来、常に、攻撃的な打撃、華麗なる守備、さっそうとした走塁、すべての面で、みんなの目を引き付けてくれました。一緒に１６年間、プレーをさせてもらいましたが、表に出る華やかな姿、それからグラウンドでの素晴らしいプレー。でも我々は、かげでの、長嶋さんの苦労、十分に知っております。なにごともなく、あれだけのことができるわけがありません。本当に長嶋さんが、日夜野球に没頭して、頑張られたことを、知っている我々としては、野球人とはどうあるべきかを教えてもらいました。

私は１６年間一緒にプレーさせていただき、常にそばで、私ほど幸せな男はいないと、自分の心の中で強く思っております、多くの皆さんに慕われ、あこがれ、本当に太陽のような人でした、人間てあんなに常に明るくいられるものだろうかと。打てない、勝てないということで、勝ち負けにこだわった、我々の世界でしたが、長嶋さんは常に、ファンの人がどうおもうか、ファンの人にどう思われるかということを考えてプレーしていたということを聞いて、ああ、この人にはかなわないなと思いました。

監督として指導者として、背広姿で日本中のファンの人を喜ばせてくれました。本当に特別な特別な存在でした。長嶋さんがいたから今のプロ野球の隆盛はあるのだと、そのように思っています。長嶋さんがここまで盛り上げてくれた野球界をより高く明るく、育て上げていきたいと。我々の使命と考えております。どうぞ我々の取り組みを見守っていただきたいと。そのように思います。

長嶋さんは、引退の時に、巨人軍は永久に不滅ですという名言を、はかれましたが、今私はここで、長嶋さんの笑顔を写真を見て、長嶋茂雄さんは永久ですと、多くの皆さんが、思っている思いを代表して、お伝えして私のお別れの言葉とさせていただきます。

どうぞ、いつまでも私たちの心の中に生き続けてください。長嶋さん、ありがとうございました。