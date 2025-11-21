株式会社タカラトミーから『葬送のフリーレン』の主人公であるフリーレンになりきった「葬送のフリーレンリカちゃん」が、12月下旬に発売されます。



「葬送のフリーレンリカちゃん」は、TVアニメ『葬送のフリーレン』に登場するフリーレンの衣装、ヘアカラー、スタイルだけでなく、耳及び耳飾りまで再現しています。

同社の担当者に『葬送のフリーレン』×リカちゃんというコラボについて話してもらいました。

ーー『葬送のフリーレン』とコラボすることになった経緯は？

担当者：TVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボレーションは、アニメを見ていて「リカちゃんがフリーレンになったら絶対にかわいい！」という確信からスタートしました。

また、『葬送のフリーレン』がお子様から大人の方まで幅広く支持されている人気作品であること、2026年1月から第2期の放送が決定しており、作品への注目がさらに高まるタイミングであることなどから、多くの方に楽しんでいただけるのではないかと考えコラボレーションが実現しました。

フリーレンの特徴的な耳をリカちゃんの顔に合わせ、よりフリーレンらしく見えるサイズや形状になるよう細部まで何度も調整しました。また、フリーレンの瞳の色を参考にしつつ、リカちゃんとしても可愛く見えるように最適な色味に調色しました。

ーー「葬送のフリーレンリカちゃん」は漫画・アニメ『葬送のフリーレン』のファンに向けた大人向けコレクターズアイテム？

担当者：通常のリカちゃんも含め、年齢や性別を問わず幅広い方に楽しんでいただいています。今回の「葬送のフリーレンリカちゃん」も、リカちゃんを好きな方だけでなく、TVアニメ『葬送のフリーレン』のファンの方にも楽しんでいただけるよう企画しました。そのため、大人向けのコレクターズアイテムという側面も持ちつつ、リカちゃんを好きな方と作品のファンの方の両方に向けて、幅広く楽しんでいただけますと幸いです。

ーー数量限定販売だったりしますか？

担当者：現時点で数量限定での販売予定はございません。幅広い方に楽しんでいただけるよう、通常のリカちゃん同様、おもちゃ売り場等での販売を予定しております。

ーー「葬送のフリーレンリカちゃん」についてどういった声が届いていますか？

担当者：「このコラボは予想外だった」「エルフ耳が再現されていてすごい」「かわいい」など、リカちゃんファンだけでなく、『葬送のフリーレン』のファンの方からも多くの声をいただいております。

ーー「葬送のフリーレンリカちゃん」以外にも、漫画やアニメのキャラクターに寄せたリカちゃんは存在したのでしょうか？

担当者：過去にも漫画・アニメのキャラクターとコラボレーションしたリカちゃんを発売してきました。たとえば「【推しの子】×リカちゃん」では、作中のアイドルグループ「B小町」のセンター「アイ」の印象的な“瞳の中の星”を細部まで再現するなど、作品の世界観を表現しています。

ーー今後も「漫画・アニメキャラに寄せたリカちゃん」は登場するのでしょうか？

担当者：リカちゃんは常に幅広い世代の方に楽しんでいただけることを目指しており、今後もさまざまな作品とのコラボレーションを通じて、新しい魅力や楽しみ方を提供してまいります。

2025年12月下旬に発売が予定されている「葬送のフリーレンリカちゃん」の価格は、税込5500円となっています。

葬送のフリーレンリカちゃん

https://licca.takaratomy.co.jp/products/lineup/item.html?i=982081[リンク]

(執筆者: 6PAC)