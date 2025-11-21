【ねこ漫画】涙腺崩壊！「かわいくない」と言われた猫とおじさま…孤独を知る者同士の心温まるストーリー【作者に聞く】
もうすぐ1歳になる成猫は、ペットショップでずっと売れ残っていた。もともとは32万円だったが、今では9万円まで値が下がっている。それでも「やだ、かわいくない」「もう、成猫じゃん」と見向きもされない。「どうせ、私にゃんて誰も欲しがらない」とあきらめていたら「この猫をください」とおじさんが言ってきて――？温かくて泣けると「次にくるマンガ大賞 2018」、「でらコミ！」大賞(2020年)、を受賞した、漫画家桜井海さん(@sakurai_umi_)の「おじさまと猫」を紹介するとともに見どころや制作に込めた想いを聞く。
ペットショップでひっそりと売れ残っていた1匹の猫。もうすぐ1歳になるその猫は、狭いケージの中でただ、飼い主との出会いを待ち続けていた。「かわいくない」「もう成猫」「ブサイク」そんな言葉を何度も耳にしてきたが、ある日、一人の男性が「この猫をください」と現れた。
突然の出来事に戸惑い、「期待にゃんかさせないでくれ！」と怯える猫だったが、男性は優しく微笑み、そっと抱き上げ「うちの子におなり」と温かい言葉をかけてくれた。
今作「おじさまと猫」の中心となるのは、鼻に黒いブチがチャームポイントの「ふくまる」。作者の桜井海さんは「ふくまるはブサカワで愛されている猫種、エキゾチックショートヘアなんです」と語る。桜井さんは以前からペットショップで売れ残る動物たちを見て心を痛め、「飼い主さんが現れてほしい」という願いを込めて今作を描いたという。主人公をあえて「ブサカワ」な猫にした理由については「一番の理由は私がブサカワが好きだから(笑)」と、明かす。
ふくまるとおじさまが織りなす日常は穏やかで、どこか切なさも漂い、読者の心を強く惹きつけている。桜井さんは「世の中は酷いことや悲しいことで溢れかえっていますが、同時に温かいものもあるはずなんです。ちょっと目線を変えるだけで見えてくる優しさがあるので、そんな部分に気づけるようなお話を描けたらなと思っています」と、作品に込めた想いを語ってくれた。
桜井さんは最後に、読者に向けて「ふくまるとおじさまはこれからも未来に向かって歩んでいくので、見守っていただけたらうれしいです」とメッセージを送ってくれた。
取材協力：桜井海(@sakurai_umi_)
