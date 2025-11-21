NHKは21日、2027年度前期の連続テレビ小説（第116作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「巡（まわ）るスワン」で、ヒロインは森田望智（みさと、29）。脚本はお笑い芸人のバカリズム（49）が手掛ける。

諏訪湖周辺、生活安全課が舞台のドラマで、森田は大役に「本当にびっくりびっくりびっくり。なぜ私なのか分からなくて。特別かわいいとかでもなく…凄く共感性のある主人公。私に近い、キラキラしてなくてもできるんじゃないかってちょっと納得しました」と笑顔。バカリズムは「本人は謙遜されてますけど、圧倒的に才能がある。素晴らしい作品にしてくれると思います。自分の作風と相性がいいと勝手に思いました」と太鼓判を押した。

“何も起こらない日常”を誰かが守っている 主人公は刑事に憧れ警察官になった女性警察官 しかし、配属されたのは“生活安全課” 「事件が起こらないこと」が使命とされる部署で防犯のため自作の演劇を披露したり、市民からの相談に乗ったり「あれ、思っていたのとなんか違う」と、地味な仕事に不満を感じる日々 何かを成し遂げた人でもなく 夢にがむしゃらに突き進む訳でもない 仕事はちゃんとするけど 休日には友人と愚痴をこぼす どこにでもある日常を過ごす主人公が“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるまでのヒューマンコメディー。

【朝ドラ 近年のタイトルと主演】26年後期「ブラッサム」石橋静河 ／ 26年前期「風、薫る」見上愛・上坂樹里 ／ 25年後期「ばけばけ」郄石あかり ／ 25年前期「あんぱん」今田美桜 ／ 24年後期「おむすび」橋本環奈 ／ 24年前期「虎に翼」伊藤沙莉 ／ 23年後期「ブギウギ」趣里 ／ 23年前期「らんまん」神木隆之介 ／ 22年後期「舞いあがれ!」福原遥 ／ 22年前期「ちむどんどん」黒島結菜 ／ 21年後期「カムカムエヴリバディ」上白石萌音・深津絵里・川栄李奈 ／ 21年前期「おかえりモネ」清原果耶