　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.88　5.40　8.64　8.26
1MO　10.40　6.04　8.63　7.44
3MO　9.85　6.02　8.36　7.17
6MO　9.88　6.27　8.59　7.38
9MO　9.84　6.42　8.69　7.52
1YR　9.85　6.51　8.81　7.64

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.27　8.44　6.78
1MO　9.52　8.81　7.31
3MO　9.11　8.75　7.16
6MO　9.38　9.16　7.36
9MO　9.52　9.43　7.48
1YR　9.62　9.60　7.55
東京時間10:24現在　参考値

ドル円の１週間物は高めの水準も昨日同時間帯から少し落ち着いた。米雇用統計発表をクリアしたことなどが背景にある。