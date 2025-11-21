通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物９％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.88 5.40 8.64 8.26
1MO 10.40 6.04 8.63 7.44
3MO 9.85 6.02 8.36 7.17
6MO 9.88 6.27 8.59 7.38
9MO 9.84 6.42 8.69 7.52
1YR 9.85 6.51 8.81 7.64
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.27 8.44 6.78
1MO 9.52 8.81 7.31
3MO 9.11 8.75 7.16
6MO 9.38 9.16 7.36
9MO 9.52 9.43 7.48
1YR 9.62 9.60 7.55
東京時間10:24現在 参考値
ドル円の１週間物は高めの水準も昨日同時間帯から少し落ち着いた。米雇用統計発表をクリアしたことなどが背景にある。
