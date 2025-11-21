¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÇòÈýÌÓ¤³¤È¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¤ÎÆÉ¤ß¤Ï²¿¸Î¥¿¥±¥Á¥«¡©¥¿¥±¥â¥È¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿ÍýÍ³
¤²¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÇòÈýÌÓ¡Ä¡Ä
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤ÏÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÈÀ¯Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆ»Íý¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¡¢ÅÄ¾Â¤ò´Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¡£
¸¢Àª¤ò¶Ë¤á¤¿ÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ¤Î¾å¤Î¤¿¤ó¤³¤Ö¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éâ²Ú·ÚÇö¤ËÎ®¤ì¤æ¤¯»þÀ¤¤Ë¥â¥Î¿½¤¹½ÅÄÃ¤È¤·¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ë°Å»¦¡©¤µ¤ì¤¿ÉÁ¼Ì¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤½¤Î»à¤òÀË¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾Ê¿Éð¸µ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥¿¥±¥Á¥«¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ï¡Ö¥¿¥±¥â¥È¡×¤ÈÆÉ¤ß¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¸Î¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é¤á¤Ï¡Ö¥¿¥±¥â¥È¡×¤À¤Ã¤¿Éð¸µ
劇中では白三宝と呼ばれた庄平武元。
¡üÉð¸µ¡Ê¤¿¤±¤Á¤«¡Ë
½éÉð¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡¢¤¿¤±¤â¤È¡Ë¡Ä¡Ä¡£
¢¨¡Ø´²À¯½Åæû½ô²ÈÉè¡Ù´¬Âè50¡¡¾¾Ê¿¸µ±ÛÃÒ¡ÊÀ¶ÏÂ¸»»áµÁ²ÈÎ®¡Ë
·Ï¿Þ½¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é¤á¤Ï¡Ö¥¿¥±¥â¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê²¿¤«¤Î¥¥Ã¥«¥±¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤ò¥¿¥±¥â¥È¤«¤é¡Ö¥¿¥±¥Á¥«¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ï¡¢ÆÁÀî²È´ð¡Ê±üÃÒºÈ¡Ë¤Î¸µÉþ¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÀÏÂ2Ç¯¡Ê1765Ç¯¡Ë12·î1Æü¤ËÃÝÀéÂå¡ÊÍÄÌ¾¡Ë¤Îëá¤¬²È´ð¡Ê¤¤¤¨¤â¤È¡Ë¤Ë·èÄê¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥¨¡Ö¥â¥È¡×¤È¥¿¥±¡Ö¥â¥È¡×¤ÎÆÉ¤ß¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¤ÎÆÉ¤ß¤¬¤«¤Ö¤ë¤Î¤Ï°Ú¤ìÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Éð¸µ¤Ï±óÎ¸¤·¤ÆÌ¾Á°¤ÎÆÉ¤ß¤ò¡Ö¥¿¥±¥Á¥«¡×¤È²þ¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê¸·Ì©¤ÊÆü»þ¤ÏÌ¤¾Ü¡Ë¡£
¸µ¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¡Ö¤Á¤«¡×¤ÈÆÉ¤à¤Î¤ÏÆÃ¼ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¶²¤é¤¯¤Ï¡Ö¼ç·¯¤Î¸µ¡Ê¶á¤¯¡Ë¤Ë¤ª»Å¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦·è°ÕÉ½ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ä¡Ä»°Ç¯»Í·î¼·Æü¹§¶³±¡ÅÂ¸æ¸µÉþ¸æ½öÇ¤¤¢¤ê¤·¤«¤Ð¡¢½½È¬ÆüÈ÷Á°²È¼é¤Î¸æÅá¤ò»ò¤Ò¡¢¹§¶³±¡ÅÂ¤è¤ê¤â»þÉþ½½ÎÎ¤òÈï¤±¤é¤ë¡£¡Ä¡Ä
¢¨¡Ø´²À¯½Åæû½ô²ÈÉè¡Ù´¬Âè50¡¡¾¾Ê¿¸µ±ÛÃÒ¡ÊÀ¶ÏÂ¸»»áµÁ²ÈÎ®¡Ë
¡Ú°ÕÌõ¡ÛÌÀÏÂ3Ç¯¡Ê1766Ç¯¡Ë4·î7Æü¤Ë²È´ð¡Ê¹§¶³±¡ÅÂ¡Ë¤¬¸µÉþ¤·¡¢½¾Æó°Ì¸¢ÂçÇ¼¸À¤Ë½öÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¶¡Êô¤·¤¿Éð¸µ¤Ï4·î18Æü¤ËÈ÷Á°²È¼é¤ÎÅá¤ò»ò¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿²È´ð¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë»þÉþ½½ÎÎ¤ò»ò¤ï¤Ã¤¿¡£
»þÉþ¡Ê¤¸¤Õ¤¯¡Ë¤Èµ¨Àá¤Î°áÂØ¤¨Âå¤È¤·¤Æ»ò¤ëÏ½¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£½½ÎÎ¤È¤Ï½½ÃåÊ¬¤ËÁêÅö¤·¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Á¡Ê¤¢¤ï¤»¡£½Õ½©¡Ë¡¦Ã±°á¡Ê¤Ò¤È¤¨¡£²Æ¡Ë¡¦ÌÊÆþ¡Ê¤ï¤¿¤¤¤ì¡£Åß¡Ë¤Ê¤É¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè8ÂåÆÁÀîµÈ½¡¤«¤éÆÁÀî²È½Å¡¦ÆÁÀî²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤È»°Âå¾·³¤Ë»Å¤¨¤¿ÃéµÁ¤ÎÏ·¿Ã¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Êô¸ø¤ËÎå¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¾Ê¿Éð¸µ¡¦´ðËÜ¥Ç¡¼¥¿
田沼派とは常に対立していた武元。しかしそれは私利私欲ではなく、あくまで公義を思ってであった。
½ª¤ï¤ê¤Ë
徳川家基にも忠義を尽くした庄平武元。家基の死を最も深く悲しんだ一人だったかも知れない。
º£²ó¤ÏÆÁÀî¾·³»°Âå¤Ë»Å¤¨¡ÖÀ¾¥Î´Ý¤ÎÌì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ãé¿Ã¡¦¾¾Ê¿Éð¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸ÆÉ¤ß¤òØß¤Ã¤¿ÆÁÀî²È´ð¤Ë¤âÊô¸ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¡¢²È´ð¤Ï°Â±Ê8Ç¯¡Ê1779Ç¯¡Ë2·î24Æü¤ËÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Éð¸µ¤âÆ±Ç¯7·î25Æü¤Ë63ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
NHK大河ドラマ「べらぼう―蔦重栄華乃夢噺―」では、石坂浩二が渡辺徹と共に好演してくれました。
ÍßË¾¤Þ¤ß¤ì¤ÎÅÄ¾Â»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¹Å¹ü´Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾¾Ê¿Éð¸µ¡£¤Þ¤¿ÊÌºîÉÊ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î³èÌö¤òÇÒ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
