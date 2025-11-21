Image: Archer Aviation

タクシーと呼ぶにはケタ違いの運賃になりそうな気が…。

カリフォルニア州で｢空飛ぶタクシー｣が実現する日が目の前まで来ているようです。同州のスタートアップ企業が、2028年にロサンゼルスで開催される夏季オリンピックを観戦する富裕層が渋滞に巻き込まれないように、主要会場へのアクセスに便利なロサンゼルス近郊の小規模な空港の買収を進めているとのこと。

オリンピック向け｢空飛ぶタクシー｣計画

カリフォルニア州サンタクララに本社を置くArcher Aviation（アーチャー・アビエーション）は、11月6日に発表した第3四半期決算報告書で、ロサンゼルス空港から約5km離れた地域にあるホーソーン空港を1億2600万ドル（195億円）で買収したことを明らかにしました。

同社は、ホーソーン空港を拠点として、自社開発の｢Midnight eVTOL｣航空機を｢LA Air Taxi｣サービスとして展開する計画を立てています。

ロサンゼルスのダウンタウン、SoFiスタジアム、インテュイット・ドーム、ザ・フォーラムなど、オリンピック期間中に大規模イベント開催が予定されている施設が対象エリアになる見込みです。

同社はさらに、ホーソーン空港を｢AIを活用した航空交通管制および地上運用管理｣などのAI搭載航空プロジェクトのテストも行なうとしています。同社は、未公表の航空会社およびテクノロジー企業と共同でシステム開発を進めていると述べています。

拠点はテスラゆかりの空港

ホーソーン空港は、2024年8月にSpaceX（スペースエックス）が本社を近くのエルセグンドに移すまで、同社の公式な拠点でした。

SpaceXは、現在も同空港内の施設を賃借しています。The Boring Company（ザ・ボーリング・カンパニー）も、本社をテキサス州オースティンに移転するまで、同空港の施設に本社を置いていました。

また、同空港はTesla Design Studio（テスラ・デザインスタジオ）の拠点でもあり、サイバートラックなどの発表会場として使用されてきました。

オリンピックでの事業展開に向け準備が進行中

Archer Aviationは、Midnight機について連邦航空局（FAA）の認可を申請中です。同社は、第3四半期には55マイル（88.5km）を31分で飛行する有人試験を実施したと報告しています。

さらに、10月のカリフォルニア国際航空ショーでは、公開飛行を披露しています。6月には、ホワイトハウスが発表した｢Unleashing Drone Dominance（ドローンの優位性の解放）｣という大統領令の対象企業に選ばれ、Midnight機は早ければ来年にも認可を取得できると約束されているそうです。

同社は今年5月に、ロサンゼルスオリンピック・パラリンピック組織委員会によって、2028年オリンピック・パラリンピック大会およびアメリカ代表チームの｢公式エアタクシー提供事業者｣に選ばれました。ロサンゼルス国際空港、オレンジ郡、サンタモニカ、ハリウッドへの運航拡大計画を発表しましたが、具体的な離着陸地点には言及していません。

Archer Aviationの創業者兼CEOであるAdam Goldstein氏は、5月にこう語っています。

私たちは、ロサンゼルスの人々の移動手段を変革し、アメリカの交通の未来を形作るレガシーを残したいと考えています。ロサンゼルスオリンピックほど、その実現にふさわしい時期はありません。

ロサンゼルスの富裕層の移動手段は変わるかもしれませんけど、庶民はきっと｢渋滞がひどい都市｣の上位に入るロサンゼルスの渋滞に耐え続ける未来が待っているんでしょうね…。

Source: Archer Aviation(1, 2), The White House, LA28