¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ùº¸¼ê¤¬¤Ê¤¤½÷À¤ÎÌ´¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤òÎ¾¼ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵!ナイトスクープ』
¿¿±ÉÅÄ¸ÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ØÎ¾¼ê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ï¡¢¹Åç¸©¤Î½÷À¡Ê25¡Ë¤«¤é¡£»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éº¸ÏÓ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Îº¸¼ê¤¬¤Ê¤¤¡£º¸¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ò»È¤¦Æ°ºî¤ÏÁ´¤Æ±¦¼ê¤Ç¹Ô¤¦¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤â¡¢±¦¼ê¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©ー¥¯¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ïº¸¼ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ´¤¯Éé¤¤ÌÜ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©ー¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Îº¸±¦¤Î¼ê¤Î½êºî¤¬¤È¤Æ¤â¾åÉÊ¤Ë¸«¤¨¡¢Á¢¤Þ¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢°ìÀ¸Î¾¼ê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È»×¤¦¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤·¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º¸¼ê¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ë¡¢Î¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
依頼者は、明るい笑顔のポジティブな女性だった。ナイトスクープとは言わず両親に話を聞いてみると、父親は若い頃はヤンチャだったようで、駆け落ち結婚したと話す。左手に障がいを持つ依頼者が生まれた時は「こいつを幸せにしちゃろう」と誓ったと言うが、成長するにつれ「義手じゃなく、自分の手で食べたい」と意思表示した娘…。そこで、今回は発明家のカズヤシバタさんに協力をお願いし、完成したのが「フォーク着脱可能アームバンド」。依頼者は早速、父と2人でイタリアンレストランへ。彼女が、この器具を使って一人で肉を切って食べてみせると、コワモテの父親は…。
11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅÄÂ¼ÍµÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ø¼å¾®¥Ð¥¹¥±Éôvs¤ªÊì¤µ¤ó¥Áー¥à¡Ù¡¢·ËÆóÍÕÃµÄå¤Î¡Ø¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¥í¥´¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡©¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£