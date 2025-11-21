スーパー戦隊 第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」50周年記念のセイコー コラボウォッチが発売！

1975年に放送開始された「スーパー戦隊シリーズ」の記念すべき第1作目「秘密戦隊ゴレンジャー」の50周年を記念した、「秘密戦隊ゴレンジャー 50周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ」が新発売。

『秘密戦隊ゴレンジャー』の50周年を記念して特別に制作された、セイコーのクロノグラフモデル。「ゴレンジャーマシーン」をイメージした白銀の文字盤、ゴレンジャーの額（ひたい）の数字が金色に輝く様をイメージしたインデックスとともに、巧みに散りばめられた5色のカラーリングが映えます。

大型飛行要塞「バリドリーン」のシルエットを配したストップウオッチ秒針（1/20秒単位）のインダイヤル。クールなアオの針もポイント。小秒針のインダイヤルは、ゴレンジャーハリケーンに使用する「エンドボール」をイメージ。5色の配色、そしてミド（緑）の針も鮮やかに。

6時位置は、ベルトのエンブレムにモモとキのストップウオッチ時針・分針をあしらったインダイヤル。下部のダイヤルリングに配されたイーグルのロゴにも注目。5色の文字盤を駆け、正義の時を刻むアカのストップウオッチ秒針。

裏蓋には『秘密戦隊ゴレンジャー』の作品ロゴとともに、世界にひとつのエディションナンバーが刻まれます。スーパー戦隊シリーズの原点たる決めポーズに心躍る特製ボックスに収めて届けられます。

「秘密戦隊ゴレンジャー 50周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ」は、オンラインにて販売中です。価格は64,800円（税込71,280円） 。

秘密戦隊ゴレンジャー 50周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ