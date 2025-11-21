素敵な彼氏がいるのに結婚を意識すると、自分の気持ちがわからなくなることがあるようです。刺激を求めて浮気に走る人もいるようですが、そんなことをするとなにもかも失ってしまうようで……。今回は、元カレとヨリを戻そうと思ったらバッサリ切り捨てられた話をご紹介いたします。

元カレに泣きつくも撃沈

「結婚を前提に付き合っていた人がいました。元カレとは落ち着くけどどこか刺激が足らず、このまま結婚してもいいのかと悩んでいたとき、仕事で出会った男性と浮気してしまったんです。

そして、元カレには別れを告げて浮気相手と付き合うことになりました。しかし、浮気相手は実は既婚者だったことが判明……。奥さんに慰謝料を請求されて、私の人生はめちゃくちゃになりました。こんなことになるなら浮気なんてせずに、元カレと付き合っておけばよかったと後悔しましたね。でも元カレはきっと私に未練があると思い、会いに行ったんです。

泣きながら必死に思いを伝えたら、私とヨリを戻してくれると思ったのに『気の毒だとは思うよ』『だけど僕には関係ない』『そういうの自業自得っていうんだよ』と言われました……。元カレにはすでに新しい彼女がいて、私のことなんて忘れ去られていたようです」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 刺激を求めて浮気したバチが当たったのでしょうね。人を傷つけておいて、自分の都合が悪くなったら頼ろうとするなんて、人として最低な行動です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。