27Ç¯ÅÙÁ°´üÄ«¥É¥é¤Ï¡Ö½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¡µÓËÜ¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à
NHK¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢2027Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤È¤·¡¢¼ç±é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤ß¤µ¤È¡á29¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢Âè116ºî¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£µÓËÜ¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¿¹ÅÄ¤é¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À©ºî¡¦¼ç±éÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
NHK¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç±é¡¢µÓËÜ¤È¤â¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ë¤¹¤´¤¯ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤Æ»õËá¤¤ò¤·¤ÆÄ«¥É¥é¤ò¸«¤ÆÉþ¤òÃå¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Ä«¥É¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤ÏÄ¹Ìî¸©¡£À¸³è°ÂÁ´²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿½÷À·Ù»¡´±¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¯¡£
Ä«¥É¥é¤Ï¸½ºß¡¢¥Ò¥í¥¤¥óüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ç¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯26Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Ï¸«¾å°¦¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£