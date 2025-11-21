Leofotoからアルカスイス互換形状の双眼鏡ホルダー 変換ネジで各社の双眼鏡が利用可能に
株式会社レオフォトジャパンは、双眼鏡を三脚や一脚に固定するためのホルダー「BC-03」を11月28日（金）に発売する。
双眼鏡の中央ヒンジ部分にある1/4インチネジ穴を利用して固定するホルダー。底部には1/4インチネジ穴を備えるほか、アルカスイス互換形状となっており、同じ形状の雲台やクイックシューに装着できる。
また、本体付属の1/4インチネジ対応アダプター「BC-03-S1」を別売のアダプターと交換することで、スワロフスキー・オプティックやライカ、ZEISSなどの双眼鏡でも使用できるようになる。
双眼鏡向けのアクセサリーとしては、面ファスナーを利用して双眼鏡を固定する「BC-04 双眼鏡ホルダー」が2024年9月に発売済み。
BC-03
主な仕様 外形寸法：38×38×116mm 重量：79g 対応装着部：1/4インチネジ（BC-03-S1） 価格：1万5,840円
BC-03-S1
主な仕様 長さ：29mm 直径：19mm 重量：5g 対応装着部：1/4インチネジ 価格：3,960円
BC-03-S2
主な仕様 長さ：29mm 直径：22mm 重量：7g 価格：3,960円
対応機種 スワロフスキー・オプティック SLC：8×42、10×42、8×56、10×56、15×56 Vortex Razor：8×42、10×42、10×50、12×50 Vortex Kaibab：15×56、18×56、20×56
BC-03-S3
主な仕様 長さ：32mm 直径：24mm 重量：11g 価格：5,280円
対応機種 ライカ ウルトラビット：8×42、10×42、8×50、10×50、12×50
BC-03-S4
主な仕様 長さ：29mm 直径：22mm 重量：7g 価格：8,580円
対応機種 ZEISS Victory RF：8×42、10×42、8×54、10×54