株式会社レオフォトジャパンは、双眼鏡を三脚や一脚に固定するためのホルダー「BC-03」を11月28日（金）に発売する。

双眼鏡の中央ヒンジ部分にある1/4インチネジ穴を利用して固定するホルダー。底部には1/4インチネジ穴を備えるほか、アルカスイス互換形状となっており、同じ形状の雲台やクイックシューに装着できる。

また、本体付属の1/4インチネジ対応アダプター「BC-03-S1」を別売のアダプターと交換することで、スワロフスキー・オプティックやライカ、ZEISSなどの双眼鏡でも使用できるようになる。

双眼鏡向けのアクセサリーとしては、面ファスナーを利用して双眼鏡を固定する「BC-04 双眼鏡ホルダー」が2024年9月に発売済み。

BC-03

主な仕様

BC-03-S1

主な仕様

BC-03-S2

主な仕様

対応機種

BC-03-S3

主な仕様

対応機種

BC-03-S4

主な仕様

対応機種

外形寸法：38×38×116mm 重量：79g 対応装着部：1/4インチネジ（BC-03-S1） 価格：1万5,840円長さ：29mm 直径：19mm 重量：5g 対応装着部：1/4インチネジ 価格：3,960円長さ：29mm 直径：22mm 重量：7g 価格：3,960円スワロフスキー・オプティック SLC：8×42、10×42、8×56、10×56、15×56 Vortex Razor：8×42、10×42、10×50、12×50 Vortex Kaibab：15×56、18×56、20×56長さ：32mm 直径：24mm 重量：11g 価格：5,280円ライカ ウルトラビット：8×42、10×42、8×50、10×50、12×50長さ：29mm 直径：22mm 重量：7g 価格：8,580円ZEISS Victory RF：8×42、10×42、8×54、10×54