Aぇ! groupの草間リチャード敬太（29）が、11月20日付でグループを脱退すると発表された。草間は10月4日早朝、東京都新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕され、芸能活動を休止。同月6日に釈放され、11月13日に東京区検は公然わいせつ罪で東京簡易裁判所に略式起訴したと発表していた。

草間は20日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じてコメントを発表。《事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ! group』を脱退することにしました》と報告した。

草間の復帰を待っていたファンにとっては衝撃の発表だったが、もうひとつファンを驚かせた文章が。《一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です》と綴られていたのだ。

「草間さんはグループを脱退してもSTARTO社の所属は続け、タレントとしての活動は継続していくとのこと。同社は《今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます》としています」（スポーツ紙記者）

今回初めて公表された草間の心の病。しかし彼を知る芸能関係者は、その繊細すぎる一面をかねて心配していたようで……。

「Aぇ! groupは’24年5月にCDデビュー。俳優として評価の高いメンバーや歌や楽器が得意なメンバー、バラエティに強いメンバーと個性豊かな面々が集まっていました。しかしそうしたメンバーの才能を間近に感じていたためか、草間さんは自分に自信を持てず、グループ内での立ち位置に悩んでいたようです。Aぇ! group全員そろってのインタビューやVTR撮影で、草間さんだけが一言も発さないということがあったほどです。ひとつひとつの仕事に丁寧に真面目に取り組む姿勢は随一でしたが、バラエティの現場でもいまひとつ弾けきれない感じがありましたね」（芸能関係者）

逮捕時の草間は早朝に酒に酔った状態であったといい、最近は酒量が増えていたとも報じられている。

「グループでバラエティの仕事をする際、草間さんがわざと大げさにキレる“キレ芸”を披露したり、あからさまなウソをつく“ウソつきキャラ”を演じてみせることもありました。他のメンバーに埋もれないように無理して癖のあるキャラクターを装っていたのでしょう。こうしたストレスを発散する方法が酒だったといいます。デビュー以降仕事は増えるいっぽうでしたが、その分だけ自身の方向性に悩むことも増えていたようです」（前出・芸能関係者）

精神的な負担が募っていたのか、逮捕前に放送された番組では“激痩せ”も指摘されていた。

「草間さんは9月27日の『芸能人が本気で考えた！ ドッキリGP』（フジテレビ系）に出演していましたが、このときの草間さんはかなりほっそりとした印象。もともと草間さんは細身ですが、放送直後のX上でも“やつれた”と心配する声が続出していました」（制作関係者）

10月6日に釈放された際、草間は黒いスーツに身を包み、集まった報道陣に「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪。目には大粒の涙を浮かべ、顔を歪める瞬間もーー。

今はゆっくり心を休ませてほしい。