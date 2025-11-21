元プロ野球選手の中田翔氏（36）が11月16日、自身の公式Instagramを更新。侍ジャパンシリーズの始球式を振り返り、「始球式は✗でした！！ 肩外れたかと思った！！」と独特のユーモアを交えて報告した。会場は東京ドームで、代表ユニホーム姿の登場に加え、試合後にはスーツ姿でのオフショットも披露され、コメント欄は大きく盛り上がっている。

投稿写真では、スーツ姿の中田氏が黒田博樹氏（50）と並び、柔らかな笑顔を浮かべている。背景には「SAMURAI JAPAN SERIES 2025」のロゴが掲げられ、球場内の熱気が感じられる一枚だ。淡いグレーのジャケットにブラックのシャツとネクタイを合わせ、大人の落ち着きをにじませる表情が印象的だった。

この投稿には、Instagramユーザーから「スーツ姿の翔くん素敵です APANのユニフォームも、よくお似合いですよ」「始球式は加減して投げるの、難しいですよね～ お疲れ様でした」「満面の笑顔でこちらもニッコリしてしまいました。ピッチングは力翔君といい勝負でしたね！」「始球式、最高でした JAPANユニホームの翔さん見れて嬉しかったー！」といった声が寄せられている。