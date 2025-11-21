Snow Man、HANA、佐野勇斗ら『VOGUE JAPAN』が讃えるアワード「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」を受賞

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Man、HANA、佐野勇斗らが、ファッション誌『VOGUE JAPAN』の「THE ONES TO WATCH 2025」を受賞した。

■『VOGUE JAPAN』に受賞者ロングインタビューを掲載

「THE ONES TO WATCH 2025」は、その年を彩った才能溢れる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍を迎えた人物など、多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード。

2025年の受賞者が、Snow Man（アーティスト）、HANA（アーティスト）、佐野勇斗（俳優）、VERDY（デザイナー）、大月壮士（デザイナー）、北川景子（俳優）、見上愛（俳優）、横浜流星（俳優）に決定した。

12月1日発売の『VOGUE JAPAN』2026年1月号および『VOGUE JAPAN』公式サイトにて「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」受賞者のロングインタビューを掲載する他、公式SNSアカウントにてメイキング動画が公開される予定だ。

メイン写真：Snow Man

■Snow Man、HANA、佐野勇斗の受賞理由

◎Snow Man

2025年、デビュー5周年を迎えたSnow Manは（国立競技場と日産スタジアムでの）スタジアムツアーを成功させ、グループとしての存在感をあらためて示した。音楽、映像、パフォーマンス、あらゆる表現のフィールドで進化を続ける彼らは、メンバーそれぞれが俳優として、アーティストとして、多面的な輝きを放っている。グループとしての結束と個の魅力。そのどちらも妥協しないグループとして、エンターテインメントの最前線を走り続けている。

◎HANA

オーディション企画『No No Girls』から鮮烈な注目を集め、4月の正式デビュー以降も快進撃を続けるHANA。力強いメッセージと独自の世界観で、今の時代をまっすぐに射抜くその姿は、ガールズグループという枠を超えていく。社会的な意義とアート性を併せ持つ存在として、彼女たちは新しい“強さ”のかたちを提示している。

◎佐野勇斗

朝ドラ『おむすび』や『トリリオンゲーム』の続編映画、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』など話題作への出演が続き、近作『ひとりでしにたい』では那須田役を通して、さらに現在放送中の『ESCAPE それは誘拐のはずだった』では俳優としての表現の幅広さが注目を集めた。一方で、M!LKの「イイじゃん」が大ヒットを記録するなど、音楽活動でも存在感を発揮。俳優としても結成10年を迎えたM!LKのメンバーとしても、この一年で大きな飛躍を遂げた。

■書籍情報

2024.12.01 ON SALE

『VOGUE JAPAN』2026年1月号

■関連リンク

『VOGUE JAPAN』公式サイト

https://www.vogue.co.jp

『VOGUE JAPAN』OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/voguejapan/

『VOGUE JAPAN』OFFICIAL X

https://x.com/voguejp/

『VOGUE JAPAN』OFFICIAL TikTok