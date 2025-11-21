「ポット２？ いやポット５レベルだ」“低調”な韓国代表を母国メディアが辛辣批判「ガーナの２軍相手に衝撃の低パフォーマンス」「W杯でGS突破すら難しい」
韓国代表は11月シリーズで、ボリビアに２−０で白星を挙げた後、ガーナに１−０で勝利。連勝でFIFAランキング22位を維持し、北中米ワールドカップのポット２も確定した。
だが、ガーナ戦の内容について、母国メディアは辛辣だった。『Xports News』は「ホン・ミョンボ監督のチームは、ポット２だって？ いやポット５レベルだ。ガーナの２軍相手に衝撃的な低パフォーマンス。ワールドカップ本大会でもこの調子が続くのか？」と見出しを打ち、次のように報じた。
「結果はどうあれ、試合内容は本当に衝撃的だった。11月の２つの国際試合では結果が最も重要だったとはいえ、事実上２軍の選手が出場するガーナ戦でのパフォーマンスは、実に残念なものだった」
同メディアは「韓国はチームとしてチャンスを作るのに苦労した」と指摘。「ガーナ戦も最終的には選手の個の能力にかかっていた」と連携や戦術に懸念を示した。
「もちろん、ボリビア戦とガーナ戦では結果を出すことが最優先事項だった。来年のワールドカップで難敵と対戦しないためには、ポット２の座を確保する必要があったからだ。ホン監督もこの２連戦に向けて結果の重要性を強調していた」
「しかし、それを考慮しても、FIFAランキングで50以上も下位の２チーム、つまり若手選手ばかりのボリビアと、主力選手を多く欠くガーナを相手にした不振は、ワールドカップ本大会への懸念をさらに高めるだけだ」
同メディアは「言い訳をするのは難しい。ソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェが両試合で先発出場しているほか、メンバーは所属クラブで好成績を維持し、ここ数か月は代表チームにもコンスタントに招集されている選手が中心だ。ワールドカップ本大会に向けて準備を進める中で、時差や天候の問題がチームの不振の原因となることはあり得ない」と主張。こう続けている。
「来年３月と６月に行われる国際試合は、さらに重要度を増している。今こそ結果ではなく、プロセスに焦点を当てるべき時だ。チームが11月の２つの国際試合で見せたパフォーマンスを改善できなければ、監督が掲げる準々決勝進出はもちろん、グループステージ突破さえ難しくなるだろう」
相当な危機感を持っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
