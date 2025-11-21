映画監督の福田雄一氏（57）が20日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。自身の作品で主演を務めた人気俳優について語った。

面白い出演者の見極め方について、福田氏は「最終的に面白いか面白くないかは別にして、“僕、面白いことできるんですよ”っていう方とか“私、変顔できるんです”っていう女優さんとかいらっしゃるんですけど、そういう方はちょっと難しいなっていう感触がある」と話した。

「やりたいだろうなっていうのはあるんだけど、“俺、面白い”と思ってる人だと難しい」と告白。「僕のコメディーのベースって、とにかくくだらないことを一生懸命言ってほしいっていうのがある。主役の人には絶対的に求めるんですけど、凄いカッコイイ言い方をしてるんだけど、どうしようもないセリフを言ってる、というのが僕は一番好き」と明かした。

そのため「それがあるから“面白いことできるんで使ってください”って言われても、別にうちは面白いことをやる現場ではないんですよっていうのがある」と説明した。

そして「変態仮面っていう映画の時に、（鈴木）亮平が“福田さん、僕はコメディーできないですよ”って」と振り返ったが、「それが正解なんだって」とズバリ。「だって亮平は変態なんだよ、変態の格好してるんだよ。変態が面白かったら、それはお笑い業界で言うボケの上塗り。一番やっちゃいけない」と解説した。

「だから亮平の変態仮面のセリフで“僕はただの変態じゃない、正義の変態なんだ”って言うんですけど、亮平が凄いマジメに真剣に、カッコイイ顔で言う。それを見てる人にツッコんでもらうっていうのが、うれしいことなんです」と語っていた。