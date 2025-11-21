「FUJIFILM X-E5」のストラップ取り付け部が脱落する恐れ 無償修理を実施
対象機種の「FUJIFILM X-E5」
富士フイルム株式会社は11月20日（木）、ミラーレスカメラ「FUJIFILM X-E5」のストラップ取り付け部に不具合が見つかったとして、無償修理を実施すると発表した。
ストラップの取り付け部が緩み、そのまま使用を続けた場合にカメラ本体から取り付け部が外れる事象を確認したという。11月20日（木）時点における総出荷量の0.1%未満、シルバーとブラックの両モデルで発生している。
カメラ両側にある2カ所の取り付け部を指でつまみ、軽く前後左右に動かして固定部分の緩みを確認するよう呼び掛けている。緩みが確認された場合は使用を中止し、修理を依頼してほしいとしている。
FUJIFILM X-E5は2025年6月に発売されたミラーレスカメラ。APS-Cサイズのイメージセンサーを搭載する。Xシリーズとして初めてトッププレートにアルミ切削加工を採用。カメラ上面には窓付きフィルムシミュレーションダイヤルを新たに搭載した。
申込方法
富士フイルム修理サービスセンターへ着払いで郵送
送付先
〒989-5501
宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1
富士フイルム修理サービスセンター X-E5担当宛
TEL：0570-04-1040
※東京と大阪のフジフイルム イメージングサービスカウンターでも受け付け
修理期間
土日祝日と年末年始を除き10日程度
費用
無料