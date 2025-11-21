マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が19日、都内で行われたイベントで体のコンディションの整え方について自身の考えを伝えました。

50歳を超えてからの体のコンディションの整え方のアドバイスを求められると、「習慣にすることだと思いますね。自分の変化に気がつきやすい状態に体を持って行く」と話します。さらに、「同じ動きをやっていると、今日の状態が昨日とどれぐらい違うか、その変化に気づくので、同じメニューをやると良いと思います」と話し、毎日同じメニューで体を動かすようにアドバイスしました。

イチロー氏は続けて「健康寿命をとにかく延ばさないと、どれだけ長生きしてもつまらないじゃないですか。前向きな気持ちがある方々は延ばせると思うんです。やりようによっては」と自身の考えを明かします。

イベントの参加者には「（健康寿命が）何歳までって決まってることに縛られないでください。かといって無茶はしないでください」と伝えたイチロー氏。「頑張ったら頑張っただけ成果があるというふうには思わないでください。力を抜いて頑張る、という感じかな。そうすると結果的に健康寿命が長くなるんじゃないか」と伝授しました。