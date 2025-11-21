11時の日経平均は974円安の4万8849円、アドテストが578.93円押し下げ 11時の日経平均は974円安の4万8849円、アドテストが578.93円押し下げ

21日11時現在の日経平均株価は前日比974.43円（-1.96％）安の4万8849.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1353、値下がりは233、変わらずは22と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は578.93円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が365.01円、東エレク <8035>が166.46円、フジクラ <5803>が54.65円、イビデン <4062>が37.27円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を20.86円押し上げている。次いでリクルート <6098>が17.75円、ＫＤＤＩ <9433>が15.84円、テルモ <4543>が14.71円、コナミＧ <9766>が14.37円と続く。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は不動産で、以下、繊維、サービス、輸送用機器と続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、電気機器が並んでいる。



※11時0分11秒時点



株探ニュース

