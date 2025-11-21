小芝風花、手編みのバブーシュカでモテ私服コーデ披露「売り物かと」「カラーセンス抜群」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/21】日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（よる8時〜）の公式X（旧Twitter）が11月20日に更新された。レギュラーメンバー小芝風花のモテ私服ショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】28歳朝ドラ女優「カラーセンス抜群」話題のモテ私服コーデ
小芝は「ぐるぐるナインティナイン」のレギュラーメンバーとして20日の放送に出演。番組内の企画である「ぐるナイ私服コーデAI採点」に、ピンクのタンクトップがチラ見えする白いオーバーサイズのダメージニットと自身で編んだという赤いバブーシュカ姿で登場し、100点を獲得した。
この投稿に、ファンからは「カラーセンス抜群」「めっちゃ可愛い」「売り物かと思った」「コーデ完璧」「デートしたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳朝ドラ女優「カラーセンス抜群」話題のモテ私服コーデ
◆小芝風花、モテ私服コーデを披露
小芝は「ぐるぐるナインティナイン」のレギュラーメンバーとして20日の放送に出演。番組内の企画である「ぐるナイ私服コーデAI採点」に、ピンクのタンクトップがチラ見えする白いオーバーサイズのダメージニットと自身で編んだという赤いバブーシュカ姿で登場し、100点を獲得した。
◆小芝風花の手編みバブーシュカに反響
この投稿に、ファンからは「カラーセンス抜群」「めっちゃ可愛い」「売り物かと思った」「コーデ完璧」「デートしたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】