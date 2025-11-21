「去年着てた服が似合わない」→【しまむら】へ！ 大人がシャレる♡「優秀カーデ」

「去年着てた服が、なんだかしっくりこない……」そんなときに頼りになりそうなのが【しまむら】の「カーディガン」。ふわふわ素材やループ編み、上品カラーなど、一枚で印象を更新してくれる優秀アイテムが揃っています。今回は、インフルエンサーさんの着用スナップと共にカーデの魅力をお届け。着こなしのイメージがわきやすいので、早速マネしてみて。

深めV × ゆるシルエットが可愛い！

【しまむら】「キモウルーズニットCD」\1,969（税込）

インフルエンサー@marino12131さんが「ふわふわ手触りで気持ちいい」という、起毛感が魅力の一枚。ゆるっとしたシルエットながらも落ち着いたトーンで、カジュアルすぎず大人顔に。深めVネックなのでインナーとのレイヤードで様々な表情を楽しめそうです。

立体ループでしっかり着映えが狙えそう！

【しまむら】「ループアミニットCD」\1,969（税込）

ふわふわのループ編みが華やかさをプラスしてくれるカーディガン。ボリューム感がありながらも、短丈シルエットですっきり着こなせそう。一枚で存在感を発揮し、インフルエンサー@chiikotopさんが「高見えする」と太鼓判を押しています。Tシャツやシャツの上に重ねて、こなれたレイヤードを楽しんで。

ゴールド色ボタンで品の良さがふわり

【しまむら】「 EシャギーVネックCD」\1,969（税込）

インフルエンサー@rico.coco__gukさんが「柔かい肌触りでチクチクしないのが嬉しい」とコメントするカーデも要チェック。ゴールド色のボタンがさりげないアクセントになり、シンプルなスタイリングを品良く引き締めてくれます。大きすぎずタイトすぎない絶妙なサイズ感で、ワイドパンツにもワンピースにもバランスよくマッチしてくれそう。

重くなりがちな秋冬コーデを軽快に更新！

【しまむら】「TT＊ASM2WAYCD」\1,969（税込）

インフルエンサーの@azusa._.yuituruiさんが「めっちゃ便利！」と推薦するカーディガン。くすみを帯びたやわらかなブルーが、秋冬の装いに軽やかさを添えてくれます。つい暖色や暗めの色を選びがちな季節に、新鮮味をプラスしてくれるのが嬉しいポイント。いつもの着こなしに羽織るだけで、パッとシャレ感アップが叶いそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@chiikotop様、@_rico.coco__guk様、@azusa._.yuiturui様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K