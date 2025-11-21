俳優岡田准一（45）が、21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。自身の出演作と妻宮崎あおいの出演作が、Netflixの配信ランキング上位に並び立ったことにリアクションした。

岡田は、自身が主演・プロデューサーを務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」を手がける制作会社「BABEL LABEL」のある投稿をリポスト。「Netflixシリーズ『＃イクサガミ』 11月20日更新 今日のシリーズTOP10（日本）にて 配信開始から1週間連続、【第1位】」と作品の好調を伝えるものだった。

投稿にはランキングのスクリーンショットも添付され、1位の「イクサガミ」に続く2位には妻の宮崎が出演するドラマ「ちょっとだけエスパー」がランクイン。作品のサムネイルにはそれぞれの表情がアップで使用されており、ランキングで夫婦そろい踏みとなった。

岡田は宮崎の作品に触れずも、「Yes」とサムアップの絵文字をつけてリアクション。ファンからは「岡田夫妻のお顔がツートップで並んでる」「凄い！夫婦揃い踏み」「ご夫婦ワンツー、おめでとうございます」「やだ！夫婦でワンツー！すごい最強じゃないですか！」「ご夫婦でのご活躍これからも楽しみにしています」などとコメントが寄せられている。