優勝記念のパーカーを着て笑顔の東北中央選抜ナイン

写真拡大

　８月に行われた支部選抜対抗戦・ＵＩ銀行杯　東日本報知オールスター戦で優勝した東北中央選抜の優勝祝賀会が１１月９日、宮城・大崎市のグランド平成で行われた。東北勢としては北東北選抜として出場した２０２３年以来、２年ぶり４度目の優勝。ナインや指導者、父母等が改めて快挙を祝った。

　　　※　　※　　※　

　優勝カップ、優勝旗を手に晴れ晴れしい表情でナインが入場した。東日本ブロック１５支部から１６チームが参加したオールスター戦で優勝して約２か月。優勝の喜びを改めてかみしめた。

　サヨナラあり、僅差の勝利あり東北担当の菅田一利理事（６３）は「劇的な試合が多かった。野球の面白さが詰まった４試合を見させていただきました」とあいさつし、ナインに優勝記念のパーカーをプレゼントした。

　西舘主将、千葉が体調不良で欠席も、２１選手が改めて喜びや思い出のプレーなどを語り、父母が編集した特別映像が流され、大盛り上がり。指揮を執った橋本一成監督（５５＝宮城中央）は「守りでは歴代ＮＯ１だった」と称賛。思い出のプレーで自分のことではなく、仲間のプレーを挙げる選手が多いことに触れ「優しい選手の集まり。友達のことを思える、リスペクト出来ることは自信を持ってください」とナインの姿勢を称えた。

　試合出場がなかった２選手・藤森、佐藤蓮にも言及。決勝で決勝点を生んだ三塁コーチャーの藤森の好判断を褒め、ブルペン捕手の佐藤蓮には「ピッチャーの特徴を細かいところまで見てくれた。ありがとう」と継投の判断になったことを明かした。

　ＭＶＰの関本は「（優勝の瞬間を）思い出してうれしい気持ちがこみ上げてきました。久々に仲間に会えていい時間を過ごせました」と感激。今度はライバルとしてチームメートとして臨む高校野球での健闘を誓い合っていた。

　【東日本報知オールスター戦・東北中央選抜メンバー】☆は主将、★はＭＶＰ

背番　選手名（位置＝投打）所属

☆１０西舘稟翔（投内＝右右）宮城仙北

　　０　竹本寛大（捕＝右左）仙台泉

　　１　木村陽斗（投内＝右右）宮城仙北

　　２　菊田球成（捕＝右右）仙台育英学園秀光

　　３　千葉凜（捕投＝右右）宮城栗原

　　４　四栗凰雅（内＝右右）宮城仙南

　　５　後藤日晴（内＝右右）仙台

　　６　鈴木爵麿（内＝右左）宮城仙南

　　７　佐藤海年（外＝右左）宮城仙南

　　８　阿部琥羽（捕外＝右左）宮城仙北

　　９　中川隼汰（投捕＝右右）宮城仙南

　１１　松林宗佑（盛岡＝投外＝右右）盛岡

　１２　佐藤蓮隼（捕＝右右）釜石

　１３　遠藤大河（内＝右右）宮城仙南

★１４　関本善太朗（内＝　右左）盛岡

　１５　阿部陸（内投＝右右）仙台中部

　１６　杉崎斗俄（内＝右右）仙台育英学園秀光

　１７　宮崎颯琉（投内＝右左）仙台泉

　１８　中村太樹（投内＝右右）仙台育英学園秀光

　１９　岩崎琉生（投＝右右）宮城仙北

　２０　加藤誠絆斗（投＝右右）仙台

　２１　齋藤匠（投＝右左）宮城仙北

　２２　藤森朗（内外＝右右）宮城中央