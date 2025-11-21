８月に行われた支部選抜対抗戦・ＵＩ銀行杯 東日本報知オールスター戦で優勝した東北中央選抜の優勝祝賀会が１１月９日、宮城・大崎市のグランド平成で行われた。東北勢としては北東北選抜として出場した２０２３年以来、２年ぶり４度目の優勝。ナインや指導者、父母等が改めて快挙を祝った。

※ ※ ※

優勝カップ、優勝旗を手に晴れ晴れしい表情でナインが入場した。東日本ブロック１５支部から１６チームが参加したオールスター戦で優勝して約２か月。優勝の喜びを改めてかみしめた。

サヨナラあり、僅差の勝利あり東北担当の菅田一利理事（６３）は「劇的な試合が多かった。野球の面白さが詰まった４試合を見させていただきました」とあいさつし、ナインに優勝記念のパーカーをプレゼントした。

西舘主将、千葉が体調不良で欠席も、２１選手が改めて喜びや思い出のプレーなどを語り、父母が編集した特別映像が流され、大盛り上がり。指揮を執った橋本一成監督（５５＝宮城中央）は「守りでは歴代ＮＯ１だった」と称賛。思い出のプレーで自分のことではなく、仲間のプレーを挙げる選手が多いことに触れ「優しい選手の集まり。友達のことを思える、リスペクト出来ることは自信を持ってください」とナインの姿勢を称えた。

試合出場がなかった２選手・藤森、佐藤蓮にも言及。決勝で決勝点を生んだ三塁コーチャーの藤森の好判断を褒め、ブルペン捕手の佐藤蓮には「ピッチャーの特徴を細かいところまで見てくれた。ありがとう」と継投の判断になったことを明かした。

ＭＶＰの関本は「（優勝の瞬間を）思い出してうれしい気持ちがこみ上げてきました。久々に仲間に会えていい時間を過ごせました」と感激。今度はライバルとしてチームメートとして臨む高校野球での健闘を誓い合っていた。

【東日本報知オールスター戦・東北中央選抜メンバー】☆は主将、★はＭＶＰ

背番 選手名（位置＝投打）所属

☆１０西舘稟翔（投内＝右右）宮城仙北

０ 竹本寛大（捕＝右左）仙台泉

１ 木村陽斗（投内＝右右）宮城仙北

２ 菊田球成（捕＝右右）仙台育英学園秀光

３ 千葉凜（捕投＝右右）宮城栗原

４ 四栗凰雅（内＝右右）宮城仙南

５ 後藤日晴（内＝右右）仙台

６ 鈴木爵麿（内＝右左）宮城仙南

７ 佐藤海年（外＝右左）宮城仙南

８ 阿部琥羽（捕外＝右左）宮城仙北

９ 中川隼汰（投捕＝右右）宮城仙南

１１ 松林宗佑（盛岡＝投外＝右右）盛岡

１２ 佐藤蓮隼（捕＝右右）釜石

１３ 遠藤大河（内＝右右）宮城仙南

★１４ 関本善太朗（内＝ 右左）盛岡

１５ 阿部陸（内投＝右右）仙台中部

１６ 杉崎斗俄（内＝右右）仙台育英学園秀光

１７ 宮崎颯琉（投内＝右左）仙台泉

１８ 中村太樹（投内＝右右）仙台育英学園秀光

１９ 岩崎琉生（投＝右右）宮城仙北

２０ 加藤誠絆斗（投＝右右）仙台

２１ 齋藤匠（投＝右左）宮城仙北

２２ 藤森朗（内外＝右右）宮城中央