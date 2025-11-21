ABCマートに、2025年12月5日（金）より公開されるディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』の公開を記念しコレクションシューズが登場。

”いつもの道がちょっと冒険に変わる”をテーマに、『ズートピア2』に登場する「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をモデルにしたシューズが発売されます☆

ABCマート ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』コレクションシューズ

価格：各7,700円（税込）

発売日：2025年12月5日（金）午前10時

サイズ：S（22.5〜23.0cm）、M（23.5cm）、L（24.0cm）、XL（24.5〜25.0cm）

販売店舗：ABC-MART一部店舗および公式オンラインストア

今回発売されるコレクションシューズは、足もとに「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」の“前に進む力”を持たせるような、ふわりと揺れるファーとチャームが印象的な2種類。

それぞれのインソールには「ニック・ワイルド＆ジュディ・ホップス」のコンビを描いた特別なプリントが採用されています。

また、取り外し可能なファーやチャームは、その日の気分やファッションに合わせて楽しめるのもポイントです。

「ジュディ・ホップス」モデルは、ベルトに「ジュディ・ホップス」を型押し。

「ニック・ワイルド」モデルは、シュータンにニックが型押しされ、足元のふたりがどこへ行く日も、少しの勇気と自分らしい一歩を支えてくれるような一足に仕上げられています。

”ズートピア”の世界観が詰め込まれ、「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が描かれたスペシャルシューズボックス付きです☆

ジュディー･ポップス モデル

特別なボリュームソールのメリージェーンが「ジュディ・ホップス」モデルとして登場。

ベルトには「ジュディ・ホップス」の型押し、

インソールには「ニック・ワイルド＆ジュディ・ホップス」のコンビを描いた特別なプリントが採用されています。

オリジナルチャーム付きなので、気分に合わせて自分らしいアレンジが楽しめるのも嬉しいポイントです。

インソールの縁取りには「ニック・ワイルド」のトレードマーク「ネクタイ柄」をさりげなくデザイン。

「ジュディ・ホップス」の毛並みをイメージしたファーアイテムは取り外し可能なので、シンプルにも、トレンド感のあるスタイルにも、3WAYで自在に楽しめます。

ニック・ワイルド モデル

特別なボリュームソール感のあるオックスフォードシューズの「ニック・ワイルド」モデル。

シュータンには「ニック・ワイルド」の型押し、

インソールには「ニック・ワイルド＆ジュディ・ホップス」コンビのプリントが使用されています。

かわいいオリジナルチャーム付きなので、気分に合わせて自分好みのアレンジが可能。

キャラクターの毛並みをイメージした、リボンをあしらったファーアイテムは取り外しできます。

シーンや気分に合わせてスタイリングを変えられる、ファン必見の一足です。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の世界観を感じられる「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」モデルのシューズ。

ABCマートにて2025年12月5日より販売されるディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』コレクションシューズの紹介でした☆

2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』 2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』 続きを見る

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジュディとニックのチャーム付き！ABCマート ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』コレクションシューズ appeared first on Dtimes.