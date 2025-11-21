北川景子、『VOGUE JAPAN』選ぶ“今年を彩る顔”に決定 “深みと輝きを増す表現力”が評価
俳優・北川景子が、アワード『THE ONES TO WATCH 2025』の受賞者に決定した。21日、ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）が発表した。
【写真】旬の顔ずらり！「THE ONES TO WATCH 2025」受賞者
同アワードは、さまざまな分野で圧倒的な活躍をみせ、スタイル・生き方・美において『VOGUE JAPAN』読者をインスパイアしたヴォーグな女性を『VOGUE JAPAN』が選出し、記者会見も行ってきた誌面・イベント連動型のアニュアル企画「VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR（WOTY）」（2006〜2020年）の後継プロジェクトとして2021年にスタート。「WOTY」のジェンダーフリー版ともいえる同企画では、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえたアスリートなど多ジャンルで活躍するアイコニックな人々をたたえる。
北川の受賞理由について同誌は「ドラマ『あなたを奪ったその日から』や『花のれん』への出演に加え、2025年度後期放送予定のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』への出演も決定。さらに、11月公開の映画『ナイトフラワー』では主演を務め、俳優として圧倒的な存在感を示した北川景子。第2子出産後、本格復帰を果たした今年は、役柄の幅をさらに広げ、深みと輝きを増す表現力で、俳優として新たなステージへと歩みを進めている」としている。
北川のほか、VERDY氏（デザイナー）、大月壮士氏（デザイナー）、北川景子（俳優）、佐野勇斗（俳優）、Snow Man（アーティスト）、HANA（アーティスト）、見上愛（俳優）、横浜流星（俳優）（※50音順）も受賞した。
12月1日より、同日発売の『VOGUE JAPAN』2026年1月号および『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイトにて「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」受賞者のロングインタビューを掲載するほか、公式SNSアカウントにてメイキング動画を公開する予定。
