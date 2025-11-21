ビアードパパ×『キミとアイドルプリキュア♪』 “史上、最もかわいい”シュークリーム誕生
シュークリーム専門店ビアードパパは、12月1日より『プリキュアシュー』（税込420円）を数量限定で販売する。今回のコンセプトは、「ビアードパパ史上、最もかわいいシュークリーム誕生！」。従来のビアードパパのイメージを一新する、華やかなビジュアルの新商品が完成した。
【写真】マシュマロたっぷり！かわいすぎる『プリキュアシュー』
いちごチョコでコーティングしたシュー生地に、ハート型のマシュマロと、カラフルなハートシュガーチップをトッピング。思わず写真に撮りたくなる“SNS映え”間違いなしの圧倒的なかわいさとなっている。
また、人気アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』とのコラボレーションが実現。プリキュアたちがデザインされた特別なデザインのパッケージでの提供だけではなく、同商品限定の「キラキラ！紙製コースター（ランダム全5種）」が商品1個に1枚付いてくる。
シュー生地の中には、子どもから大人まで好きな甘くまろやかな「いちごミルククリーム」を合わせ、シュークリームへのこだわりを感じられる商品に仕上がっている。
