見上愛、『VOGUE JAPAN』選ぶ“今年を彩る顔”に決定 受賞理由公表「次世代を象徴する俳優の一人」
俳優・見上愛が、アワード『THE ONES TO WATCH 2025』の受賞者に決定した。21日、ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）が発表した。
【写真】旬の顔ずらり！「THE ONES TO WATCH 2025」受賞者
同アワードは、さまざまな分野で圧倒的な活躍をみせ、スタイル・生き方・美において『VOGUE JAPAN』読者をインスパイアしたヴォーグな女性を『VOGUE JAPAN』が選出し、記者会見も行ってきた誌面・イベント連動型のアニュアル企画「VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR（WOTY）」（2006〜2020年）の後継プロジェクトとして2021年にスタート。「WOTY」のジェンダーフリー版ともいえる同企画では、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえたアスリートなど多ジャンルで活躍するアイコニックな人々をたたえる。
見上の受賞理由について同誌は「話題作、映画『国宝』への出演や、『かくかくしかじか』での繊細な演技も高い評価を集める見上愛。2026年には朝ドラ主人公を控え、俳優としてさらなる飛躍が期待されている。静かな存在感と確かな演技力で、時代の空気をしなやかに映し出す彼女は、次世代を象徴する俳優の一人として輝きを増している」としている。
見上のほか、VERDY氏（デザイナー）、大月壮士氏（デザイナー）、北川景子（俳優）、佐野勇斗（俳優）、Snow Man（アーティスト）、HANA（アーティスト）、横浜流星（俳優）（※50音順）も受賞した。。
12月1日より、同日発売の『VOGUE JAPAN』2026年1月号および『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイトにて「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」受賞者のロングインタビューを掲載するほか、公式SNSアカウントにてメイキング動画を公開する予定。
