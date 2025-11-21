【ビッグボーイ】6日間限定で「11月の29(肉)の日」を開催/ブラックアンガス牛のサーロイン･グリルチキン･ハンバーグをセットに

ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、11月25日から11月30日までの6日間、「11月の29(肉)の日」を開催し、特別メニュー「アンガスカットサーロインのトリプルグリル プレミアムセット付」(120g:税込3,190円〜)を販売する。

また、11月25日から、会計時にスクラッチクーポン『29(肉)の日クーポン』を配布する。数量限定のため、なくなり次第終了。

〈11月の29(肉)の日は通常よりも長い6日間の開催〉

ビッグボーイでは、毎月29日に合わせてお得にステーキやハンバーグを楽しめる「29(肉)の日」を開催している。今回は11月29日の“いい肉の日”に合わせ、オーストラリア産のブラックアンガス牛を使用したメニューを販売する。

◆「アンガスカットサーロインのトリプルグリル プレミアムセット付」

ビッグボーイ「アンガスカットサーロインのトリプルグリル プレミアムセット付」(200g)

120g:税込3,190円

200g:税込3,839円

240g:税込4,169円

柔らかい赤身に適度なサシが入ったブラックアンガス牛のカットサーロイン、直火で皮をパリッと焼いた香ばしいグリルチキン(100g)、ジューシーな手ごねハンバーグ(100g)をセットにした。カットサーロインは、120g、200g、240gの3サイズを展開する。

プレミアムセット付きのため、厳選サラダバーやスープバー、国産米を100%使用したライスバー、カレーバーも利用できる。

「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」計164店舗で販売予定。「ビッグボーイダイニング早稲田店」では商品内容が一部異なる。

〈会計時にはスクラッチクーポンを配布〉

11月25日から、会計時にスクラッチクーポン『29(肉)の日クーポン』を配布する。1等:1,000円、2等:500円、3等:300円、4等:100円、5等:50円引きのクーポンとして利用でき、1会計につき合計3枚まで利用できる。数量限定のため、なくなり次第終了。

ビッグボーイ『29(肉)の日クーポン』