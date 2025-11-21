◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝枠順確定

出走馬１８頭の枠順が１１月２１日、確定した。史上９頭目の同一年春秋マイルＧ１制覇に挑むジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は７枠１５番に決まった。史上初となる牡馬が出走可能なＪＲＡマイルＧ１・４競走の完全制覇の記録がかかる。ソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は８枠１７番から史上７頭目の連覇を目指す。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）トウシンマカオ 牡６ ５８ 団野 大成

（２）シャンパンカラー 牡５ ５８ 坂井 瑠星

（３）ウォーターリヒト 牡４ ５８ 高杉 吏麒

（４）マジックサンズ 牡３ ５７ 武 豊

（５）アスコリピチェーノ 牝４ ５６ クリストフ・ルメール

（６）ガイアフォース 牡６ ５８ 横山 武史

（７）チェルヴィニア 牝４ ５６ トム・マーカンド

（８）カンチェンジュンガ 牡５ ５８ 藤岡 佑介

（９）エルトンバローズ 牡５ ５８ 西村 淳也

（１０）ラヴァンダ 牝４ ５６ 岩田 望来

（１１）オフトレイル 牡４ ５８ 菅原 明良

（１２）ウインマーベル 牡６ ５８ 松山 弘平

（１３）ロングラン セン７ ５８ 岩田 康誠

（１４）レーベンスティール 牡５ ５８ ダミアン・レーン

（１５）ジャンタルマンタル 牡４ ５８ 川田 将雅

（１６）ドックランズ 牡５ ５８ マーク・ザーラ

（１７）ソウルラッシュ 牡７ ５８ クリスチャン・デムーロ

（１８）ワイドラトゥール 牝４ ５６ 北村 友一