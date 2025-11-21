最安肉メニュー税別「29円」、厚さ「2.9cm」の牛タンに「290％」肉増量の和牛カルビ…焼肉酒場がイベント開催
「0秒レモンサワー 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」が、年に一度の特別イベント「“超”（スーパー）イイニクの日 ブラックビーフフライデー」を開催する。
特別イベントの実施期間は、2025年11月28日（金）から30日（日）までの3日間。通常税別299円（税込329円）の人気メニュー「大盤振舞！牛すじ焼き」を税別29円（税込32円）で提供するなど、全5種類のメニューを“29（ニク）”にちなんだ特別価格で用意。「肉の日」にふさわしいボリュームと価格が楽しめるイベントだという。
“29（ニク）”にちなんだ特別価格で5種類のメニューが楽しめる
「0秒レモンサワー 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」は、仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」とGOSSO株式会社がタッグを組み、全国展開している焼肉エンターテイメント酒場。国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されたサワーサーバーから来店客自身で注げる待ち時間 0 秒の飲み放題「0秒レモンサワー」が楽しめるのが魅力。来店人数に応じて「0秒レモンサワー」の60分飲み放題が無料になる限定イベントや、降水確率にあわせて割引になるキャンペーン、女子プロレス団体とのコラボなどユニークな企画を数多く実施しているという。〈キャンペーン概要〉
●キャンペーン名
“超”（スーパー）イイニクの日 ブラックビーフフライデー
●開催期間
2025年11月28日（金）〜11月30日（日）
●実施内容
期間中、牛肉を使った商品を“29”にちなんだ特別価格･特別増量で提供する。
●29(ニク)円焼肉「大盤振舞！牛すじ焼き」
通常価格299円（税込329円） → 29円（税込32円）
牛のスジ肉。抜群の歯ごたえと旨味が楽しめる。
大盤振舞！牛すじ焼き
●ジューシーな中落ちが290円「ときわ亭 中落ちカルビ」
通常価格699円（税込769円） → 290円（税込319円）
しっかりした肉感の旨味とジューシーな脂のバランスがいい。
ときわ亭 中落ちカルビ
●極上の黒毛和牛を290％増量「黒毛和牛上カルビ」
1,299円（税込1429円）※通常80g→250g
A5.A4ランクのみを使用した極上の黒毛和牛カルビ。
黒毛和牛上カルビ
●2.9cmの“超”厚切り「超厚切り牛タン」
1,299円（税込1,429円）※通常2cm→2.9cm
超厚切り牛タン
●破格の約500円引き「“肉塊”レモン牛タン」
通常価格1,699円（税込1,869円） → 1,129円（税込1242円）
タン元のブロックにスライスレモンを挟んだ一品。
“肉塊”レモン牛タン
※写真はイメージ〈実施店舗〉
「0秒レモンサワーⓇ仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」計30店舗
＜東北＞
仙台駅前店、国分町店、いわき駅前店
＜関東＞
つくば研究学園店、水戸駅北口店、東武宇都宮店、JR宇都宮駅東口店、大宮店、船橋駅前店、柏東口店、葛西店、新宿三丁目店、上野アメ横店、渋谷店、池袋西口店、池袋東口スターダム店、北千住店、多摩センター店、浅草六区店、横浜西口店、相鉄五番街店、武蔵小杉店、溝の口店
＜中部＞
名駅三丁目店、名古屋栄店
＜関西＞
阪急東通り店
＜中四国＞
米子駅前店、松山二番町店
＜九州・沖縄＞
博多春吉店、西鉄久留米駅前店
※一部店舗での実施。また、店舗によって商品内容及び価格が異なる場合がある
※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がある