最安肉メニュー税別「29円」、厚さ「2.9cm」の牛タンに「290％」肉増量の和牛カルビ…焼肉酒場がイベント開催

「0秒レモンサワー 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」が、年に一度の特別イベント「“超”（スーパー）イイニクの日 ブラックビーフフライデー」を開催する。

特別イベントの実施期間は、2025年11月28日（金）から30日（日）までの3日間。通常税別299円（税込329円）の人気メニュー「大盤振舞！牛すじ焼き」を税別29円（税込32円）で提供するなど、全5種類のメニューを“29（ニク）”にちなんだ特別価格で用意。「肉の日」にふさわしいボリュームと価格が楽しめるイベントだという。

“29（ニク）”にちなんだ特別価格で5種類のメニューが楽しめる

「0秒レモンサワー 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」は、仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」とGOSSO株式会社がタッグを組み、全国展開している焼肉エンターテイメント酒場。国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されたサワーサーバーから来店客自身で注げる待ち時間 0 秒の飲み放題「0秒レモンサワー」が楽しめるのが魅力。来店人数に応じて「0秒レモンサワー」の60分飲み放題が無料になる限定イベントや、降水確率にあわせて割引になるキャンペーン、女子プロレス団体とのコラボなどユニークな企画を数多く実施しているという。

〈キャンペーン概要〉

●キャンペーン名

“超”（スーパー）イイニクの日 ブラックビーフフライデー

●開催期間

2025年11月28日（金）〜11月30日（日）

●実施内容

期間中、牛肉を使った商品を“29”にちなんだ特別価格･特別増量で提供する。

〈キャンペーンメニュー〉

●29(ニク)円焼肉「大盤振舞！牛すじ焼き」

通常価格299円（税込329円） → 29円（税込32円）

牛のスジ肉。抜群の歯ごたえと旨味が楽しめる。

大盤振舞！牛すじ焼き

●ジューシーな中落ちが290円「ときわ亭 中落ちカルビ」

通常価格699円（税込769円） → 290円（税込319円）

しっかりした肉感の旨味とジューシーな脂のバランスがいい。

ときわ亭 中落ちカルビ

●極上の黒毛和牛を290％増量「黒毛和牛上カルビ」

1,299円（税込1429円）※通常80g→250g

A5.A4ランクのみを使用した極上の黒毛和牛カルビ。

黒毛和牛上カルビ

●2.9cmの“超”厚切り「超厚切り牛タン」

1,299円（税込1,429円）※通常2cm→2.9cm

超厚切り牛タン

●破格の約500円引き「“肉塊”レモン牛タン」

通常価格1,699円（税込1,869円） → 1,129円（税込1242円）

タン元のブロックにスライスレモンを挟んだ一品。

“肉塊”レモン牛タン

※写真はイメージ

〈実施店舗〉

「0秒レモンサワーⓇ仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」計30店舗

＜東北＞

仙台駅前店、国分町店、いわき駅前店

＜関東＞

つくば研究学園店、水戸駅北口店、東武宇都宮店、JR宇都宮駅東口店、大宮店、船橋駅前店、柏東口店、葛西店、新宿三丁目店、上野アメ横店、渋谷店、池袋西口店、池袋東口スターダム店、北千住店、多摩センター店、浅草六区店、横浜西口店、相鉄五番街店、武蔵小杉店、溝の口店

＜中部＞

名駅三丁目店、名古屋栄店

＜関西＞

阪急東通り店

＜中四国＞

米子駅前店、松山二番町店

＜九州・沖縄＞

博多春吉店、西鉄久留米駅前店

※一部店舗での実施。また、店舗によって商品内容及び価格が異なる場合がある

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がある