“妊娠説”を完全否定！女優シン・ミナ、キム・ウビンとの結婚発表後に広がる誤解に反応

11月20日、所属事務所AMエンターテインメントは「シン・ミナとキム・ウビンは長い時間をかけて築いてきた信頼をもとに、互いの伴侶となることを約束した」とし、12月20日に結婚式を挙げると発表した。

2人は2015年に熱愛を認め、10年にわたり愛を育んできた。交際発表の2年後、キム・ウビンが上咽頭がんを患い抗がん治療を受けるという試練に直面した。その間、シン・ミナは病院に付き添い、治療に専念できるよう支え続けた。このような心温まるストーリーが10年という歳月に積み重なり、2人の結婚にはより大きな祝福と応援が寄せられている。

結婚式まで約1か月となったが、具体的に決まっているのは会場のみだという。所属事務所によると、式はソウル・中区・奨忠洞（チャンチュンドン）の新羅ホテルで行われる予定だ。このホテルは高価格帯のラグジュアリーな結婚式場として知られており、出入りの管理がしやすい構造のためセキュリティ面でも優れていることから、多くのトップスターが選んできた式場でもある。過去には、チョン・ジヒョン、チャン・ドンゴン＆コ・ソヨン夫妻、キム・ヨナ＆コ・ウリム夫妻、ナムグン・ミン＆チン・アルム夫妻、SE7EN＆イ・ダヘ夫妻らが同式場で挙式を行っている。

しかし、会場以外の司会・祝歌・主礼などはまだ決まっていない状況。また、ヒョンビン＆ソン・イェジン夫妻以来、約3年ぶりとなる“トップスター夫婦”の誕生という点で大きな注目を集めており、その関心の高さが思わぬ誤解も生んでいる。

代表的な誤解が “婚前妊娠説”だ。 結婚式を1か月後に控えたこのタイミングで結婚を発表したことから、一部では「シン・ミナが妊娠し、結婚を急いでいるのではないか」という憶測が浮上した。

さらに、11月13日に香港で開催されたイベント「Disney+オリジナルプレビュー2025」に参加した際のシン・ミナの衣装が、ゆったりとしたワンピースで、ややふっくら見えるシルエットが噂に拍車をかけた。しかし所属事務所は「婚前妊娠は絶対にない」と明確に否定した。

もう一つの誤解は、シン・ミナの“結婚指輪”についてだ。結婚発表の前日、シン・ミナが自身のSNSに投稿した写真が発端となり、両手に華やかなリングを7個もつけていたことから、「どれが本物の結婚指輪なのか」という憶測が広がった。しかし、これらはすべて撮影用のアクセサリーで、シン・ミナの結婚指輪とは無関係だという。

なお、シン・ミナとキム・ウビンは結婚後も活発に活動を続ける予定だ。シン・ミナはDisney+『再婚承認を要求します』に出演し、キム・ウビンはtvNドラマ『ギフト』（原題）に出演する。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、メディアとのインタビューでは最近読んだ小説や影響を受けた作品など、たびたび本に関する話題が取り上げられる。自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認めた。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』（KBS）を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』（SBS）、『相続者たち』（SBS）、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰し、ファンミーティングやドキュメンタリー番組のナレーションなど、活動を再開している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演した。2015年から女優のシン・ミナと交際している。