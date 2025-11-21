『ちいかわ』新刊で“特別広告” 大型ボードで「セイレーン出現！」
『ちいかわ』、『ナガノのくまの本』、『MOGUMOGU食べ歩きくま』など、数々のヒットシリーズを手掛けるナガノ氏の最新作、『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』（講談社）の最新第8巻が21日に発売。それを記念した特別広告が公開された。
【画像】インパクト大！新刊『ちいかわ』の広告展開
電車中吊り広告「なんでこうなっちゃったの...？」は、21日よりJRと東京メトロの一部路線にて期間限定で掲出される。
大型ボード広告「セイレーン出現！」は、11月17日より11月23日まで、JR池袋駅北通路（オレンジロード）にて掲出されている。
『ちいかわ』第8巻には、2023年3月よりX上での公開時から話題沸騰、単行本化を待ち望む声が絶えなかった本シリーズ最大の長編「セイレーン編」が収録。今まで登場してきたキャラクター勢ぞろいとなる。
■電車中吊り広告「なんでこうなっちゃったの...？」
JR埼京線・りんかい線（〜11月27日まで）
JR 湘南新宿ライン・上野東京ライン（〜12月18日まで）
東京メトロ 有楽町線・副都心線・丸の内線（〜11月27日まで）
※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
