¸ø±éÃæ¤Ë¼º¿À¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡ÄTWICE¡¦¥Á¥§¥è¥ó¡ÖÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¡×¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡¢¹¤¬¤ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
TWICE¤Î¥Á¥§¥è¥ó¤¬¡ÖÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÅöÌÌ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ÎK-POP³¦¤Ç¤Ï¸ø±éÃæ¤Ë¡È¼º¿À¡É¤·¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î·ò¹¯ÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¸ø±éÃæ¤Ë¡È¼º¿À¡É
TWICE¤Î½êÂ°»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï11·î20Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥§¥è¥ó¤¬¡ÖÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¡×¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÄË¤ß¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê·ì°µÄã²¼¤ä½ùÌ®¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢°ì»þÅª¤ËÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ°Õ¼±¤ò¼º¤¦¾É¾õ¤À¡£
»öÌ³½ê¤Ï¡Ö°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤Î·ë²Ì¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÄÉ²Ã¤Î¸¡ºº¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¡¢¤½¤·¤ÆÌÊÌ©¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²óÉü´ü´Ö¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Á¥§¥è¥ó¤Ï·ò¹¯¤ÈµåÂ®¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò°ì»þÅª¤ËµÙ»ß¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Á¥§¥è¥ó¤Ïº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÀ©¸ÂÉÕ¤¤Ç»²²Ã¤·¡¢ÆÃÄê¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
TWICE¤Ï¸½ºß¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHIS IS FOR¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¤¬¡¢¥Á¥§¥è¥ó¤Ï10·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Î1¸ø±é¡¢11·î1¡Á2Æü¤È8¡Á9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î4¸ø±é¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¡×¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢11·î22¡Á23Æü¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¡¢12·î6¡Á7Æü¤Î¹á¹Á¸ø±é¡¢12·î13¡Á14Æü¤Î¥¿¥¤¸ø±é¤Î·×6¸ø±é¤Î»²²Ã¤â¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¡Ê¥Ä¥¢¡¼ÉÔ»²²Ã¤ò¡Ë¥Á¥§¥è¥óËÜ¿Í¤âÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·îËö¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡È10kg¸ºÎÌ¡É¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¼º¿À¤â¡Ä
¥Á¥§¥è¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢º£·î9Æü¤Ë¤Ï²Î¼ê¥Ò¥ç¥Ê¤¬¥Þ¥«¥ª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥Õ¥§¥¹¡ÖWATERBOMB MACAO 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡ØBubble Pop¡ª¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ËÆÍÇ¡°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¡¢²ñ¾ì¤¬°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÅÝ¤ì¤¿¥Ò¥ç¥Ê¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¶Ã¤¤¤Æ¶î¤±´ó¤ê¡¢¹²¤Æ¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿·ÙÈ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ò¥ç¥Ê¤òÊú¤¨¤ÆÂà¾ì¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±ÇÁü¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¸ø±éÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥Ò¥ç¥ÊËÜ¿Í¤¬SNS¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£Ã»¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥×¥í¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÀµÄ¾²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¡£¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌµ»ö¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥Ò¥ç¥Ê¤âµî¤ë2019Ç¯11·î¡¢¥Á¥§¥è¥ó¤ÈÆ±¤¸¡ÖÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¡×¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤ò59kg¤«¤é49kg¤Ø¤È10kg¤â¸ºÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¼º¿À¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¤ä¤»·¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥§¥è¥ó¤Þ¤Ç¤â¤¬Æ±¤¸¡ÖÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìµÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢¿·¶Ê³èÆ°¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤òÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥§¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯4·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥½¥ó¡¦¥Á¥§¥è¥ó¡£2015Ç¯¤ËTWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÚÔú¤Ç¾®ÊÁ¤ÊÂÎ·Á¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¤Á¤Ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡£È±·¿¤ä¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¡£2024Ç¯4·î¡¢10ºÐÇ¯¾å¤Î´Ú¹ñÃËÀ²Î¼êZion.T¡Ê¥¶¥¤¥ª¥ó¥Æ¥£¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡þ¥Ò¥ç¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éWonder Girls¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤¬¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇÃ¦Âà¡£¤½¤Î¸å¡¢CUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢2009Ç¯¤Ë4Minute¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¤ÏBEAST¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¥ó¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTrouble Maker¡×¤ò·ëÀ®¡£2018Ç¯¤Î¡ÖMnet¥¢¥¸¥¢¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊMAMA¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¥¤¥É¥ó¡ÊDAWN¡Ë¤È¤Î¡È¥¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯11·î¤Ë¥¤¥É¥ó¤ÈÇË¶É¤·¡¢2024Ç¯1·î¤ËHIGHLIGHT½Ð¿È¤Î¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤ò¸øÉ½¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£