テレビ東京田中瞳アナウンサー（29）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。結婚を発表したことで一部から「心無いコメント」が寄せられた当時を振り返った。

田中アナは「本を出させていただいてから、今日でちょうど1年だそうです」と、初フォト＆エッセー「瞳のまにまに」（講談社）の発売から1年となったことに言及。

続けて「そういえば当時、結婚を公表してから本を出したことに対してどうしてか心無いコメントがいくつか届き、自分の存在価値について考えさせられたのを思い出しました」と回想した。

同書が発売された昨年11月には結婚も発表した。お相手はテレ東の同期社員で、数年間の交際の末に純愛を実らせゴールインした。「私は後悔していません」とつづり、「読んでくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。

田中アナはテレビ東京系の人気バラエティー番組「モヤモヤさまぁ〜ず2」のアシスタントを約6年間担当し、今年6月末の放送をもって卒業。昨年11月9日の放送で結婚をサプライズ発表し、同収録の「数日前」だったことも明かしていた。