¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬£²£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦¸Å»Ô·û¼÷»á¤ÎÈ¯¸À¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¸Å»Ô»á¤Ï£²£°Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ç¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Æ¥í¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Ò²ñ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤´¤¤²Òº¬¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡µªÆ£»á¤Ï¡¢¤³¤Î¸Å»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤ò£Ø¤ËÅºÉÕ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸Å»Ô¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅú¤¨¤¬¤Û¤·¤¤¡£°ìÈÌ¤Î·º»ö»ö·ï¤Ç¤â»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ä¸¶°ø¤Î½üµî¤Ê¤É¿§¡¹¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¥Æ¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤³¤Ç»×¹ÍÄä»ß¤¹¤ë¤Î¤«¡£²Òº¬¤Î°ì¸À¤Ç¤ÏÅú¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡É²Òº¬¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¤â¤·¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¥Æ¥í¤¬µ¯¤¤ë¤Þ¤ÇÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¡À»Ò¶¡¤Ø¤Î½¡¶µÅªµÔÂÔÌäÂê¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÂ¦¤ÎÌäÂê¤òÌµ»ë¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤¬²Òº¬¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°À¤³¦¤Î¥Æ¥í¤ò¸«¤Æ¤â¹ñ¤Ï¹ñÌ±¤¬Åù¤·¤¯¿Í¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì°Â¿´°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤»¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î°Õ¸«¤òÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£²ó¤Î°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤¬ÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤ÎÁ°Äó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤È¡¢¤³¤Î¼ï¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢µ¯¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î½èÊýäµ¡áÅú¤¨¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸Å»Ô¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
