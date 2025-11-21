俳優成田凌（31）が21日、西銀座チャンスセンター前で、「年末ジャンボ宝くじ」「年末ジャンボミニ」発売記念イベントに登壇した。

年末ジャンボは、1等・前後賞合わせて10億円、年末ジャンボミニは1等・前後賞合わせて5000万円。いずれも1枚300円で、21日から販売される。

この日、同販売所には朝早くから長蛇の列が形成された。午前8時30分の販売開始を、司会の合図に合わせてカウントダウン。大きな拍手が起きる中、“夢を買う”列が動き出した。

出演5周年を迎えた、自身を含む「ジャンボ兄弟」が出演する年末ジャンボのCM。最新作で成田は歌手のAdoに扮（ふん）し、本家同様におりの中で歌唱するパフォーマンスを見せている。改めて映像を見て、「最高ですね、われながら良いと思います」とコメントした。

妻夫木聡から「一回謝りに行かないといけない」と話を向けられると、「少なからずご迷惑をおかけしていると思う」とたじたじ。とはいっても、「子供たちが見たら本当にだまされるようにがんばろうと思ってやりました」と本気で取り組んだことを話した。「衣装合わせと言われて行ったら、長いカツラが置いてあって。自分の意思はありません。振り付けは誠意を持って勉強しました」と語った。

成田は22日が誕生日。サプライズで妻夫木から青の花束をプレゼントされ「幸せな一年を過ごせそうです。ありがとうございます」と喜んだ。

成田、妻夫木の他に、矢本悠馬、吉岡里帆、今田美桜が登壇した。