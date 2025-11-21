木村拓哉（53）が20日放送のテレビ東京系「秋山ロケの地図」に出演。同局で初となる単独出演を果たした。

木村は同番組のファンと公言しており、ロバート秋山竜次をゲストに招いた自身のラジオで出演を伝えていた。

番組スタッフが木村とのロケが決定した秋山に経緯を説明した場面も収録。秋山は「オファーしたでしょ。早すぎない？イカれてるんじゃないかと思ったもん」と番組の動きの早さをつっこんだ。

スタッフは「木村拓哉さんはテレビ東京に単独で出たことがなくて、テレ東に出ること自体10年ぶりなんですよ」と明かされた。

スタッフは木村に1日中カメラを回す過酷なロケだと伝え、打ち合わせを打診するも、木村から「番組内容は知ってるのでやらなくて大丈夫です」と返答があったという。

スタッフが木村に番組アンケートをお願いしたことを伝えると、秋山は「ダメだよ求めちゃ！あまり多く求めるな。やってもらうことが多いと“やっぱりやめた”とかならないか」と心配した。

木村は直筆でアンケートを回答していた。好きな回は「全般」。「来てもらいたい人が地図に書き込むっていう企画がすごい」と、不定期ながらも同番組のファンぶりを明かしていた。

ロケ先は番組初回に訪れた千葉・九十九里町で、VTRがスタート。秋山は伊能忠敬記念公園の銅像を見つめる木村を本物かどうか疑いながら接近。「うわぁ。やばいな。マジでやばいっすよ。本物ですよ。この番組来るわけないもん」と大興奮だった。

木村は「なんで雨降ってるんすか」とあいにくの天候を嘆いた。「あんまりこの番組雨ロケって見たことないんですけど。そもそも定期でやってないでしょ」と番組を熟知していた。