トライアンフ「“新”アドベンチャーモデル」発表！ 3気筒エンジン搭載の「Tiger」シリーズに2つの特別仕様車「Alpine Edition」「Desert Edition」登場 26年1月より販売開始

充実装備のアドベンチャーモデル

トライアンフモーターサイクルズジャパンは、2025年11月11日にアドベンチャーモデル「Tiger」シリーズの特別仕様車として、「Alpine Edition（アルパイン・エディション）」と「Desert Edition（デザート・エディション）」を発表しました。

今回「Tiger 900」と「Tiger 1200」のラインナップに加わる特別仕様車は、世界で最も過酷な環境として知られるアルプス山脈と砂漠の走破をコンセプトとして開発されました。

トライアンフ「Tiger1200 Desert Edition」

両モデルは、ベースとなる高い走破性能に加え、充実した装備と専用のカラーリング、グラフィックを採用することで、価格以上の価値を実現しています。

雪に覆われた山岳地帯での探検をモチーフにした「Alpine Edition」は、オンロード性能を重視した「GT Pro」をベースとしています。「Tiger 900 Alpine Edition」は、スノードニア・ホワイトとサファイア・ブラックを基調とし、アクセントとしてエーゲ・ブルーが配されたカラーリングを特徴としています。一方の「Tiger 1200 Alpine Edition」には、印象的な2種類のアルパイン・カラーが用意されます。

灼熱の砂漠や厳しい地形を走破するために設計されたDesert Editionは、オフロード性能に優れる「Rally Pro」がベースモデルです。Tiger 900 Desert Editionには、アーバン・グレーとサファイア・ブラックに、力強いバハ・オレンジのアクセントが加えられています。また、Tiger 1200 Desert Editionも独自のカラー2種類が設定され、タフな走破性と個性的なスタイルを兼ね備えています。

パワートレインには、トライアンフ独自のTプレーンクランクを採用した三気筒エンジンが搭載されています。このエンジンは、低回転域ではツインエンジンのような扱いやすさを、高回転域では三気筒ならではの力強いパワーを生み出す特性を持ちます。「Tiger 900」は888ccの排気量から最高出力108PS／9500rpm、最大トルク90Nm／6850rpmを発生します。「Tiger 1200」は、クラスをリードする最高出力150PS／9000rpm、最大トルク130Nm／7000rpmを達成しており、両エンジンともにEuro 5+規制に適合しています。

足回りでは、「Tiger 900 Alpine Edition」にマルゾッキ製サスペンション（フロントトラベル180mm/リア170mm）が装備される一方、「Desert Edition」には、より過酷なオフロード走行を想定したShowa製サスペンション（フロント240mm/リア240mm）が採用されました。「Tiger 1200」は全てのバリエーションでShowa製セミアクティブサスペンションを搭載し、卓越した快適性とコントロール性をもたらします。

装備面も豊富で、「Tiger 900」の両モデルには、トライアンフのアドベンチャーモデルとして初めてアクラポヴィッチ製サイレンサーが標準で装着されます。さらに、「Alpine Edition」にはエンジンプロテクションバーが、「Desert Edition」にはフューエルタンクプロテクションバーが備わります。

Tiger 1200の両エディションでは、死角にいるクルマを検知するブラインドスポットアシストとレーンチェンジアシストを標準装備しています。加えて、ライダーとパッセンジャーの両方に対応するヒーテッドシートも標準装備となり、安全性と快適性を向上させています。停車時に車体を最大20mm低くできるアクティブ・プリロード・リダクション機能も搭載し、足つき性も改善されています。

Tiger 900特別仕様車の価格は201万9000円から、Tiger 1200特別仕様車の価格は243万5000円から（いずれも消費税込）となっており、2026年1月より販売が開始される予定です。