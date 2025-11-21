【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 宇宙ロボット キングジョーブラック】 予約開始：11月21日13時 2026年5月 発売予定 価格：7,997円 プレミアムバンダイ限定商品

バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 宇宙ロボット キングジョーブラック」を2026年5月に発売する。11月21日13時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は7,997円。

本製品は、特撮「ウルトラギャラクシー大怪獣バトル」に登場する「宇宙ロボット キングジョーブラック」を、同社の食玩シリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より商品化したもの。

「SMP 宇宙ロボット キングジョー」をベースに、情報量が格段に増加しており、より迫力が際立つようにブラッシュアップ。宇宙船4機の分離状態への変形合体ギミックを再現しており、宇宙船の浮遊を再現できる台座、ペダン星人の円盤を引き続き収録しつつ、「SMP 宇宙ロボット キングジョー」に組み合わせることができる「大型船」を全長160mmの超特大ボリュームにて立体化している。

「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 宇宙ロボット キングジョーブラック」

サイズ：H 約160mm × W 約120mm 素材：ABS、MABS 商品内容組み立て式プラキット一式取扱説明書シールガム（ソーダ味）1個

(C)円谷プロ