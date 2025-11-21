辻ちゃん長女・希空（のあ）親友への手作りケーキが「プロ並み」「センス抜群」と話題
【モデルプレス＝2025/11/21】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。親友のために作ったケーキを公開し、話題を集めている。
【写真】17歳辻ちゃん長女「プロ並み」本格的な手作りケーキ
これまでも本格的な手作りスイーツを多数公開し、その完成度の高さで毎度話題を呼んでいる希空は今回「親友ちゃんの誕生日ケーキ」とつづり、手作りケーキの写真を投稿。白い土台にピンクのハートが上面にも側面にも並び「Happy Birthday」と書かれたケーキはプロ顔負けの仕上がりとなっている。
この投稿に「可愛い」「これは嬉しい」「愛を感じる」「プロ並みケーキ」「センス抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆希空、親友への手作りケーキ公開
◆希空の投稿に反響
