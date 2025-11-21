木下優樹菜、家庭的な和朝食披露「彩り綺麗」「栄養たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】元タレントの木下優樹菜が11月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの朝ご飯を公開し、話題が集まっている。
【写真】芸人の30代元妻「彩り綺麗」家庭的な和朝食
木下は「あさごはん」とつづり、食卓に並べられたメニューを投稿。大根や人参の入った具だくさんの味噌汁に、のりを巻いたものと巻いていない2種類のおむすび、半熟のゆで卵など色鮮やかな食卓を披露した。
この投稿に「朝から豪華」「家庭的で素敵」「和定食美味しそう」「嬉しい朝ご飯」「栄養たっぷり」「食べたい」「彩り綺麗」などと反響が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】