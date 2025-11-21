TWICE¥Á¥§¥è¥ó¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°ÃæÃÇ¡ÖÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¤È¤Î¿ÇÃÇ¡×¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ç»²²Ã
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/21¡Û9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥Á¥§¥è¥ó¡ÊCHAEYOUNG¡Ë¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°ÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£2025Ç¯11·î20Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³èÆ°ÃæÃÇ¤·¤¿À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥Èµ±¤¯
Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢ÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¿Ç»¡¤ª¤è¤ÓÀºÌ©¤Ê¸¡ºº¤Ë´ð¤Å¤µÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë²óÉü¤Î¤¿¤á¤Î´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¿µ½Å¤Ê¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¥Á¥§¥è¥ó¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¡¢¼£ÎÅ¤È°ÂÀÅ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È³èÆ°¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸½ºß¥Á¥§¥è¥ó¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²óÉü¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ç¤Î»²²Ã¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TWICE¤Ï¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤«¤é2026Ç¯6·î4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡×¤ò³«ºÅ¡£42ÃÏ°è56²ó¸ø±é¤Ç¼«¸ÊºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Ï2025Ç¯7·î26Æü¤«¤éÆ±Ç¯9·î17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçºå¡¦°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦Åìµþ¤Î4ÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÇÄÉ²Ã¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥Á¥§¥è¥ó¡¢³èÆ°ÃæÃÇ
¢¡¥Á¥§¥è¥ó¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤ÏºÇ¾®¸Â¤Î»²²Ã
